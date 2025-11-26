Andrej Babis ismertette a cseh kormány miniszterjelöltjeinek névsorát

Andrej Babis, az októberi csehországi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke szerdán délután Prágában átadta Petr Pavel államfőnek az új cseh kormány miniszterjelöltjeinek névsorát.

A miniszterjelölteket kedden este hagyta jóvá az új hárompárti kormánykoalíció. A neveket a koalíció nem hozta nyilvánosságra, mert először a köztársasági elnökkel akarják közölni. A miniszterelnöki tisztséget várhatóan Andrej Babis fogja betölteni, az általa vezetett ANO-nak további nyolc minisztere lesz az új 16 tagú kormányban, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom három, míg az Autósok párt négy miniszteri posztot kap.

Babis a találkozó után újságíróknak nyilatkozva elmondta: az államfő a következő két hétben találkozni kíván az egyes miniszterjelöltekkel, hogy megismerje elképzeléseiket, terveiket.

Petr Pavelnek az ANO elnöke szerint csak a környezetvédelmi miniszternek jelölt Filip Turek ellen vannak kifogásai, aki az Autósok tiszteletbeli elnöke. Tureket korábban a külügyminiszteri posztra szerette volna jelölni pártja, de az interneten régebben megjelent, rasszistának és idegengyűlölőnek ítélt bejegyzései miatt ez komoly bírálatokkal találkozott a közvéleményben. Maga az államfő is azt mondta: ha bebizonyosodna, hogy a bejegyzéseket valóban Turek írta, akkor nem tudná kinevezni külügyminiszterré.

Az Autósok kitartottak Turek mellett, és csak annyit változtattak, hogy nem külügyminiszternek, hanem a környezetvédelmi tárca élére jelölték. A külügyminiszter-jelölt a pártelnök Petr Macinka lett, aki korábban a környezetvédelmi tárca várományosa volt. Macinkát is éles bírálatok érték feltételezett zöldellenes nézetei miatt.

„A problémát az Autósoknak kell megoldaniuk”

– jegyezte meg Babis újságírók előtt. Több nevet a kormánytagjelöltek névsorából azonban nem árult el.

A cseh média röviddel a találkozó után azonban nyilvánosságra hozta az összes jelölt nevét. Ezek szerint Babis két legközelebbi munkatársa, az ANO alelnökei, Alena Schillerová és Karel Havlícek a pénzügyi, illetve az ipari és kereskedelmi tárcát fogják vezetni. Belügyminiszternek az ANO Lubomír Metnart jelölte, aki Babis korábbi kormányában is vezette ezt a tárcát, illetve védelmi miniszter is volt. Az ANO leendő miniszterei közül öt már a korábbi Babis-kormányban is dolgozott.

Az új külügyminiszter-jelölt, Petr Macinka, aki az Autósok egyik alapítója, több éven át Václav Klaus volt államfő sajtóstábjában dolgozott. Jaromír Zuna, az SPD által jelölt új védelmi miniszter korábban a hadsereg vezérkari főnökének helyettese volt.

Andrej Babis, aki 2017 és 2021 között már volt miniszterelnök, újságíróknak azt mondta:

a kormányalakítás a tervek szerint halad, és reméli, hogy már kinevezett kormányfőként ő képviselheti Csehországot a december 18-ai európai uniós csúcstalálkozón.

Az államfő azt kérte Babistól: kormányfői kinevezése előtt nyilvánosan ismertesse, hogy miként kívánja megoldani a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget. Amint ez megtörténik, Petr Pavel kormányfővé nevezi ki Babist – közölte az elnöki iroda. „Természetesen megteszem” – erősítette meg újságírók előtt az ANO elnöke.

Andrej Babis multimilliárdos, a mintegy 260 céget magába foglaló élelmiszeripari és vegyipari Agrofert holding egyetlen tulajdonosaként egyike a leggazdagabb cseh állampolgároknak. A hatályos cseh törvények szerint a kormánytagok nem lehetnek állami támogatásra jogosult vállalatok tulajdonosai, és összeférhetetlenségüket kinevezésük után 30 napon belül meg kell szüntetniük.

Az új kormány iránti bizalmi szavazásra várhatóan január közepén kerül sor. A 200 tagú parlamenti alsóházban az új kormánykoalíciónak 108 képviselője van. A három párt a koalíciós szerződést már októberben aláírta, és megegyeztek a kabinet programnyilatkozatában is.

Kiemelt kép: Andrej Babis (Fotó: MTI/AP/Petr David Josek)