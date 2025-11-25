Zelenszkij kényes kérdéseket vitatna meg Trumppal, a Fehér Ház szerint nincs tervben találkozó

Az ukrajnai rendezésről szóló, az Egyesült Államokkal és Európával jelenleg tárgyalt béketerv ugyan „helyes” pontokat tartalmaz, de a kényes kérdéseket Donald Trump amerikai elnökkel kell megvitatni – jelentette ki hétfő esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

„Mostanra, Genf (a genfi tárgyalások) után, kevesebb pont maradt, már nem 28, és sok helyes elem került beépítésre ebbe a keretbe” – mondta Zelenszkij. „Csapatunk már ma beszámolt a lépések új tervezetéről, és ez valóban a helyes megközelítés. Az érzékeny kérdéseket, a legkényesebb pontokat Trump elnökkel fogom megbeszélni” – hangsúlyozta az ukrán elnök.

A washingtoni adminisztráció és Kijev a genfi tárgyalásokat követően a legtöbb pontban már megállapodott az Egyesült Államok által javasolt ukrajnai rendezési tervről

– közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

A szóvivő hangsúlyozta, az amerikai kormány abban bízik, hogy Oroszország is elfogadja majd a jelenleg kidolgozás alatt álló béketerv feltételeit – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Beszámolója szerint termékeny tárgyalások zajlottak az amerikai elnök nemzetbiztonsági csapata és az ukrán küldöttség között, köztük Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott genfi találkozóján. Mint mondta, sikerült részletesen átbeszélni a 28 pontos béketerv elemeit.

„Mindenki optimista a genfi egyeztetések eredményeit látva” – fogalmazott.

A szóvivő szerint a tárgyalások során

„a pontok túlnyomó többségében már megszületett a megállapodás.”

Hozzátette, hogy az ukrán fél együtt dolgozott az amerikaiakkal a szövegezésen. „Úgy érezzük, jó irányba haladunk. Természetesen biztosítani kell, hogy minden pontban teljes körű egyetértés legyen” – mondta.

Leavitt hangsúlyozta:

az amerikai kormány abban bízik, hogy Oroszország is elfogadja majd az ukrajnai válság rendezésére kidolgozott terv feltételeit.

Elmondása szerint az USA jelenleg is egyeztet a részletekről Ukrajnával, de végső soron „a háború másik szereplőjének, Oroszországnak is” jóvá kell hagynia a megállapodást.

Közben a Fehér Ház szerint Donald Trump elnöknek pillanatnyilag nincs tervben személyes találkozó Volodimir Zelenszkijjel. „Jelenleg nincs ilyen terv, de tudják, itt a dolgok gyorsan változhatnak” – tette hozzá Leavitt.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtóértekezlete 2025. augusztus 29-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)