XIV. Leó pápa nemzetközi útra indul, hogy elindítsa a különböző vallások közötti párbeszédet

XIV. Leó legelső nemzetközi útja az ökumenizmust, a keresztény közösségek iránti közelség kifejezését és a társadalom figyelmének a békére való felkeltését szolgálja – hangoztatta Matteo Bruni szentszéki szóvivő a pápa törökországi és libanoni látogatása előtti sajtótájékoztatón kedden.

A szóvivő emlékeztetett, hogy az apostoli út célállomásait Ferenc pápa választotta ki: az egyházfő a nikaiai zsinat 1700. évfordulója alkalmából akart Törökországba látogatni, majd onnan Libanonba a régóta konfliktusoktól szenvedő ország iránti szolidaritás jegyében.

Ferenc pápa áprilisban bekövetkezett halála miatt az utat most utódja teszi meg.

A szentszéki szóvivő szerint több szempontból is jelentős útról van szó, mivel ez XIV. Leó legelső nemzetközi missziója, másrészt két egyházi szempontból is jelentős országot keres fel az egyházfő.

Törökország Szent Pál apostol emlékét őrzi, az Újszövetség szent földje, nyolc zsinat egykori helyszíne, Libanon pedig népek, kultúrák találkozási pontjának számít, amely a lehető legközelebbről éli meg a térségben bekövetkező fordulatokat – mondta Matteo Bruni.

A szóvivő felidézte, hogy VI. Pál 1967-ben, II. János Pál 1979-ben, XVI. Benedek 2006-ban, Ferenc pápa 2014-ben járt Törökországban, de az egyházfők között volt, aki többször is felkereste az országot.

Ami a biztonságot illeti, Bruni kifejtette, hogy a Szentszék a látogatás szervezése első pillanatától tisztában volt az esetleges veszélyekkel, de „minden szükséges megelőző intézkedést megtettünk” – emelte ki. Hozzátette, hogy helyszíntől függően XIV. Leó pápa páncélozott járműveket is használni fog.

A pápa Törökországban öt beszédet és három üdvözletet mond, mindannyit angol nyelven. Libanonban hat beszédet és két üdvözletet mond angolul és franciául.

XIV. Leó pápa csütörtökön kezdi el a december 2-ig tartó utat: a pápai repülőgépen több mint nyolcvan újságíró kíséri az egyházfőt, többségük amerikai, dél-amerikai és arab média képviselői.

Kiemelt kép: MTI/EPA-ANSA/Giuseppe Lami