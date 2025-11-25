Végre: az ENSZ és az EU is rájött, hogy a béranyaság botrány

A béranyaság káros hatásairól tárgyal az Európai Parlament, miután az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) végre határozott lépést tett az anya és a gyermek jogait is lábbal tipró, kizsákmányoló gyakorlat visszaszorítása érdekében.

Az Európai Parlament és az Egyesült Nemzetek Szervezete egyaránt hivatalos formában ítélte el a béranyaság gyakorlatát a nők és csecsemők elleni emberi jogi jogsértésekről szóló jelentések hatására. Az Európai Parlamentben november 19-én tartottak tanácskozást, amelyen részt vett mások mellett Reem Alsalem, az ENSZ nők és lányok elleni erőszakkal foglalkozó különleges jelentéstevője, valamint Carmen Correas, az Alliance Defending Freedom (ADF) International amerikai konzervatív, keresztény jogvédő szervezet munkatársa is. Az esemény az ADF sajtóközleménye szerint egy, a közelmúltban e tárgykörben elfogadott uniós határozatot követett, többek között azzal a céllal, hogy erősítse a tagállami és közösségi elkötelezettséget a kizsákmányoló gyakorlattal szemben. Szintén az előzmények közé tartozik, hogy az ENSZ jelentéstevője nemrégiben mérföldkőnek számító dokumentumot tett közzé, melyben feltárta a béranyasággal kapcsolatos és világszerte elterjedt jogsértéseket, amelyek kihívás elé állítják Európát is.

Az olasz Paolo Inselvini a tanácskozáson kifejtette: „Létezik egy eltökélt európai front, amely elkötelezett a reproduktív kizsákmányolás globális megállítása mellett”. Az Európai Parlament képviselője szerint az EU elkötelezetté vált amellett, hogy végre felhagyjon a kétértelmű megfogalmazásokkal, és a béranyaságot egyetemes bűncselekménynek nyilvánítsa. Carmen Correas, az ADF munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a béranyaság egyaránt egyszerű áruként kezeli a nőket és a gyermekeket is. „Arra kérjük a politikai döntéshozókat, hogy gyorsan tegyenek lépéseket egy egyértelmű, összehangolt jogi tilalom kidolgozása érdekében, amely védi minden érintett méltóságát és jogait” – tette hozzá.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete különleges jelentéstevője, Reem Alselm a közelmúltban mutatta be jelentését, amely 120 forráson, valamint 78 videókonzultáción alapul. Alselm a béranyaság szörnyűségében érintett nőkkel, de megbízó szülőkkel és béranya-ügynökségekkel is interjúkat készített, mielőtt a dokumentumot közreadta volna. Jelentésében arra hívta fel a világ országait, hogy tegyenek egységes lépéseket a gyakorlat betiltása, azaz egy egyetemes tilalom kialakítása érdekében.

Hangsúlyozta, hogy a béranyaság válságának elsősorban az alacsony jövedelmű és eleve kiszolgáltatott háttérből érkező nők a leginkább kitettek, ők és gyermekeik nagyobb eséllyel és egyre gyakrabban szenvednek el fizikai, érzelmi és pénzügyi kizsákmányolást, valamint erőszakot és emberkereskedelmet.

A béranyákkal és szakértőkkel folytatott konzultációk alapján Alselm rámutatott egy másik, szomorú összetevőre is, amely alapján a megbízók gyakran valóban úgy tekintenek a gyermekekre, mint egyszerű árucikkekre. A jelentéstevő ugyanis összegezte a béranyák abortusszal kapcsolatos tapasztalatait is. A béranyákat a megbízók gyakran kényszerítik abortuszra, akár fenyegetésekkel, akár az anyagi támogatások megvonásával, a gyakorlat ráadásul a 12. várandóssági hét után is gyakori. A jelentés szerint ez különösen gyakori eset akkor, ha a babánál egészségügyi problémát vagy potenciális fogyatékosságot állapítanak meg. Megdöbbentő, és a nők, valamint gyermekeik árucikkjellegét illusztrálja, hogy azokban az esetekben, amikor a béranya egyszerre több gyermekkel esik teherbe, a megbízó szülők „szelektív redukciót is végrehajthatnak”, vagyis egy vagy több „nem kívánt” baba méhen belüli megölését követelik.

Korábban a Szentszék állandó képviselete szervezett nagy horderejű konferenciát az ENSZ-ben, amely során szakértők sürgették, hogy a nemzetközi szervezet égisze alatt a tagállamok folytassanak a jelenleginél sokkal határozottabb küzdelmet a béranyaság terjedésével szemben. Az ENSZ genfi székházában (Svájc) tartott panel során a résztvevők fokozott tudatosságot és konkrét lépéseket szorgalmaztak az ENSZ szintjén a béranyaság eltörlése és az emberi méltóság fenntartása érdekében. Ferenc pápa 2024 januárjában, a Szentszékhez akkreditált nagykövetek jelenlétében arról beszélt, hogy „a békéhez vezető út az élet, azaz minden emberi élet tiszteletben tartását követeli, kezdve a meg nem született gyermek életével az anyaméhben, amelyet nem lehet elnyomni vagy emberkereskedelem tárgyává tenni”.

Tavaly októberben Olaszország új szabályozást fogadott el, amely immár lehetővé teszi az Olaszországon kívüli béranyaság iránti kérelem büntetőeljárás alá vonását, a szabálysértőket pedig börtönbüntetésre és akár egymillió eurós pénzbírságra is ítélhetik. Az országban több mint húsz éve tilos a béranyaság, ezért vált szükségessé az e célból külföldre irányuló eseteket is kriminalizálni. A spanyol legfelsőbb bíróság egy tavaly decemberi ítéletében mondta ki, hogy a béranyaság kihasználja a méhét bérbe adó nőt, és sérti a fogant gyermekek méltóságát és jogait. Ez a gyakorlat „megfosztja a kiskorút attól a jogától, hogy megismerje biológiai származását”, és „veszélyezteti az anya fizikai jólétét, akit agresszív hormonkezeléseknek vethetnek alá a teherbe ejtés érdekében” – magyarázta az ítélet. Ausztráliában idén nyáron a helyi katolikus püspökök sürgették a kormányt, hogy tiltsa be a béranyaság intézményét.

„A nő nem egyfajta szaporodógép” – érveltek a püspökök –, „hanem Isten képére teremtett személy, aki arra hivatott, hogy szeretettel, szabadon és méltósággal hozzon létre életet.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)