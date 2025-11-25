Ukrajna sikeres légicsapásokat hajtott végre kiemelt orosz stratégiai célpontok ellen

Az ukrán erők sikeres csapásokat mértek több oroszországi stratégiai objektumra – számolt be kedden az ukrán vezérkar.

A jelentés szerint találat érte a G. M. Berijev nevét viselő TANTK repülőgép-javító üzemet, valamint a Molnyija – Atlant Aero nevű dróngyártó vállalatot. Mindkét objektum területén számos robbanást és jelentős tüzeket rögzítettek. A TANTK üzem elleni támadás során feltehetően találat érte az A–60-as kísérleti repülőgépet is. Ez a vállalat ezenfelül a A–50-es légtérellenőrző repülőgépek, valamint az orosz Tu–95MS stratégiai bombázók javítását és modernizációját is végzi – írta közleményében a vezérkar.

Az ukrán erők sikeresen eltalálták a Seszharisz olajterminált Novorosszijszkban, valamint a tuapszei olajfinomítót Oroszország Krasznodari területén. Előzetes adatok szerint Novorosszijszkban találat érte az olaj ki- és befejtésére szolgáló berendezéseket, azaz a tankerek töltő-ürítő állványait, valamint egy SZ–400-as légvédelmi rakétarendszer indítóállását.

A jelentés szerint a támadáshoz Barsz típusú reaktív drónokat és Neptun robotrepülőgépeket használtak.

Mikola Hricenko, a műveleti rendeltetésű 4. zászlóalj vezetője egy tévéműsorban elmondta, hogy a Donyeck megyei Pokrovszkban változatlanul ádáz harcok dúlnak, a város bizonyos részei felett folyamatosan változik az ellenőrzés. „Pokrovszkban és a város környékén most rendkívül aktívak a harci cselekmények, és a frontvonal nem áll egy helyben: folyamatosan van előrehaladás vagy nálunk, vagy az ellenségnél. Folyamatosan változik a helyzet. A pokrovszki irányban zajló háború most mutatja meg, mennyire dominánsak a drónok a harctéren” – emelte ki. Szavai szerint egy őt-tíz kilométeres sávban van az a terület, amely folyamatosan gazdát cserél.

Hangsúlyozta, hogy a térségben az orosz erők jelentős létszámfölényben vannak – mint mondta, minimum egy a tízhez az arány.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA)