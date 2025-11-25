Újabb donyecki települést foglalhattak el az oroszok

Tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán hadiüzemekre, energetikai létesítményekre és drónraktárakra, valamint elfoglalta a donyecki régióbeli Ivanopillja települést az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca a precíziós fegyverekkel, egyebek között Kinzsal hiperszonikus rakétákkal végrehajtott tömeges csapást az oroszországi polgári célpontok elleni ukrán támadásokra adott válasznak nevezte.

Moszkva szerint a donyecki Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) város megsegítése érdekében az ukrán hadsereg kilenc támadással próbálkozott Hrisine felől, és ebben a körzetben összesen mintegy 235 katonát, valamint egyebek mellett hét páncélozott harcjárművet vesztett el.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni,

1345 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereget ellátó közlekedési és kikötői létesítményeket, valamint lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárakat, 23 páncélozott harcjárművet, négy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 419 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) közölte, hogy károk keletkeztek olajtermináljának adminisztratív épületében Novorosszijszk közelében, ahonnan a Tengiz-Novorosszijszk csővezeték-rendszer egészének működését ellenőrzik Oroszországban és Kazahsztánban, de személyi sérülés nem történt. A tájékoztatás értelmében a külső kikötőberendezéseknél a rakománykezelési műveleteket felfüggesztették.

A Zaporizzsja megyei Enerhodar központjában egy ifjúsági kulturális létesítmény, a Kurszk megyei Lgovban pedig több lakóépület rongálódott meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium)