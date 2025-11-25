Donald Trump: Rendkívül közel került az ukrajnai békemegállapodás

Donald Trump szerint közel került a megállapodás az ukrajnai háborúról – az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt kedden.

„Azt hiszem nagyon közel jutunk egy megállapodáshoz” – fogalmazott Trump a Hálaadás ünnepe alkalmából tartott hagyományos fehér házi ünnepségen. Megismételte, hogy korábban könnyebbnek gondolta az orosz-ukrán konfliktus rendezését, majd ismét meggyőződését fejezte ki, hogy előrelépés van folyamatban.

Karoline Leavitt elnöki szóvivő szintén kedden hivatalos közösségi oldalán azt írta, hogy az elmúlt hét komoly előrehaladást hozott egy békeegyezmény felé azáltal, hogy sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni mind az ukrán, mind az orosz felet.

„Van néhány érzékeny, de nem leküzdhetetlen részlet, amire megoldást kell találni, és ez további tárgyalásokat igényel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között”

– fogalmazott a sajtótitkár.

A békefolyamat részeként Dan Driscoll, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetője kedden az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dzabiban tárgyalt több órán keresztül orosz tisztségviselőkkel – közölte az amerikai adminisztráció, de további részletek a megbeszélésről nem derültek ki. Jeffrey Tolbert, a hadsereg szóvivője annyit mondott kedden, hogy a megbeszélések jól haladtak, ezek tartalmát Driscoll szorosan összehangolta a Fehér Házzal.

Dan Driscoll vasárnap Genfben részt vett az amerikai-ukrán egyeztetésen, amelyen az amerikai küldöttséget vezető Marco Rubio külügyminiszter szerint komoly előrehaladást értek el.

Donald Trump múlt csütörtökön az amerikai Hálaadás ünnepéig, azaz e hét csütörtökéig adott határidőt az ukrán félnek a több pontból álló amerikai béketerv elfogadására. Marco Rubio külügyminiszter, aki az elmúlt napok egyeztetésein az amerikai delegáció vezetője volt, vasárnap a genfi megbeszélések végén arra utalt, hogy az egyeztetések tovább is tarthatnak, de szem előtt tartják az elnök által szabott határidőt.

Kiemelt kép: MTI/EPA pool/Shawn Thew