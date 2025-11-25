Orbán Viktor még a héten tárgyalhat Vlagyimir Putyinnal

Orbán Viktor november 28-án pénteken Moszkvában, a Kremlben tárgyal Vlagyimir Putyinnal – írja a Vsquare értesülései alapján az Index.hu.

„A miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot” – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ az Index.hu érdeklődésére.

A portál megjegyzi, hogy

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin 2022 óta háromszor, összesen pedig tizennégyszer találkoztak már.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy pénteken kiszivárgott a Trump-adminisztráció huszonnyolc pontos béketerve, amely lezárná az orosz–ukrán háborút. Ha elfogadják a tervet, Ukrajna területeket veszíthet, viszont biztonsági garanciákat kaphat.

Azóta európai vezetők is az asztalra tettek egy javaslatcsomagot.

A huszonnyolc pontból álló javaslatot tizenkilenc pontosra rövidíthették az ukrán és amerikai tisztviselők között november 23-án, Genfben tartott konzultációt követően.

Sajtóinformációk szerint Ukrajna már elfogadta a Trump-adminisztráció békejavaslatát, de néhány apróbb részletet még finomítanak.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tárgyal Moszkvában 2024. július 5-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)