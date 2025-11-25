Nagy tűz ütött ki Londonban: legalább 150 tűzoltót küldtek ki a helyszínre

Nagy tűz ütött ki egy nyugat-londoni raktárban kedden. A helyszínre a legutóbbi hírek szerint legalább 150 tűzoltó vonult ki, a tűzoltóság súlyos incidensnek nyilvánította az esetet.

A londoni tűzoltóság (LFB) 25 tűzoltóautót küldött a Bridge Roadon, Southallban történt incidens helyszínére.

A warehouse has burst into flames in Southall, West London, and around 150 firefighters and 25 fire engines are tackling it. They declared it a major incident. Fireworks are also believed to be inside.pic.twitter.com/DUM5NlwvxR — Mukhtar (@I_amMukhtar) November 25, 2025

A tűzoltóság közleményében azt írták, hogy a tűz „egy raktárból és üzlethelyiségekből álló kétszintes épületben keletkezett”.

A tűz okáról egyelőre nincs biztos és hivatalos információ.

„Az épület körülbelül háromnegyede jelenleg lángokban áll” – tette hozzá az LFB a Sky News beszámolója szerint.

BREAKING: London Fire Brigade says 25 fire engines and 150 firefighters are responding to a blaze at a warehouse in Southall, West London.https://t.co/m0zM0N5kcf 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/V17TnyOQzH — Sky News (@SkyNews) November 25, 2025

Attól is tartanak, hogy berobbanhat valami az épületben

Később Pat Goulbourne londoni tűzoltó parancsnok közölte, hogy a helyszínen súlyos incidensnek minősítették az esetet.

„Ezt a döntést azért hoztuk meg, mert gyanítjuk, hogy a szerkezeten belül tűzijátékok és palackok vannak tárolva”

– tette hozzá a parancsnok, aki szerint ennek tükrében „minden tűzoltó biztonságos távolságba vonult vissza, és most nagyobb távolságból oltják a tüzet” azért, hogy garantálják a személyzet biztonságát.

A londoni tűzoltóság emellett közölte: a környék lakóinak azt tanácsolták, hogy tartsák zárva ajtókat és ablakokat a nagy mennyiségű füst miatt. Emellett azt írták, hogy az első jelentések a tűzről helyi idő szerint reggel 8.55-kor érkeztek be hozzájuk (ez utóbbi abból a szempontból érdekes, hogy a brit lapok már csak délután számoltak be a tűzről, és akkor nyilvánították súlyos incidensnek a tüzet is).

„Ez egy elhúzódó esemény lesz, a tűzoltók egész nap oltási műveleteket fognak végrehajtani”

– közölte a tűzoltóság egy közösségi médiás bejegyzésben.

Kiemelt kép forrása: X.com/Sky News