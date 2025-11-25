Nagy tűz ütött ki Londonban: legalább 150 tűzoltót küldtek ki a helyszínre

A londoni tűzoltóság (LFB) 25 tűzoltóautót küldött a Bridge Roadon, Southallban történt incidens helyszínére.
A tűzoltóság közleményében azt írták, hogy a tűz „egy raktárból és üzlethelyiségekből álló kétszintes épületben keletkezett”.
A tűz okáról egyelőre nincs biztos és hivatalos információ.
„Az épület körülbelül háromnegyede jelenleg lángokban áll” – tette hozzá az LFB a Sky News beszámolója szerint.
Attól is tartanak, hogy berobbanhat valami az épületben
Később Pat Goulbourne londoni tűzoltó parancsnok közölte, hogy a helyszínen súlyos incidensnek minősítették az esetet.
„Ezt a döntést azért hoztuk meg, mert gyanítjuk, hogy a szerkezeten belül tűzijátékok és palackok vannak tárolva”
– tette hozzá a parancsnok, aki szerint ennek tükrében „minden tűzoltó biztonságos távolságba vonult vissza, és most nagyobb távolságból oltják a tüzet” azért, hogy garantálják a személyzet biztonságát.
A londoni tűzoltóság emellett közölte: a környék lakóinak azt tanácsolták, hogy tartsák zárva ajtókat és ablakokat a nagy mennyiségű füst miatt. Emellett azt írták, hogy az első jelentések a tűzről helyi idő szerint reggel 8.55-kor érkeztek be hozzájuk (ez utóbbi abból a szempontból érdekes, hogy a brit lapok már csak délután számoltak be a tűzről, és akkor nyilvánították súlyos incidensnek a tüzet is).
„Ez egy elhúzódó esemény lesz, a tűzoltók egész nap oltási műveleteket fognak végrehajtani”
– közölte a tűzoltóság egy közösségi médiás bejegyzésben.
Kiemelt kép forrása: X.com/Sky News