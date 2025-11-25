Műsorújság
Megszólalt a Fehér Ház szóvivője az ukrajnai háború lezárását célzó béketervről

Szerző: hirado.hu
Forrás: X.com
2025.11.25. 20:00

| Szerző: hirado.hu
Az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai béketerv körüli fejleményekről számolt be a Fehér Ház szóvivője a közösségi médiában. Óriási előrelépés történt a békemegállapodás felé Karioline Leavitt szerint.

„Az elmúlt héten az Egyesült Államok óriási előrelépést tett a békemegállapodás felé azzal, hogy Ukrajnát és Oroszországot is a tárgyalóasztalhoz ültette” – írta a Trump-adminisztráció béketörekvéseiről Karioline Leavitt az X-en.

„Van néhány kényes, de nem leküzdhetetlen részlet, amelyet rendezni kell,

és további tárgyalásokat igényel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között” – részletezte a szóvivő.

Kiemelt kép: Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, elnöki szóvivő a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában tartott tájékoztatón 2025. január 28-án (Fotó: MTI/EPA/Politico pool/Samuel Corum

