Megszólalt a Fehér Ház szóvivője az ukrajnai háború lezárását célzó béketervről

Az orosz-ukrán háború lezárását célzó amerikai béketerv körüli fejleményekről számolt be a Fehér Ház szóvivője a közösségi médiában. Óriási előrelépés történt a békemegállapodás felé Karioline Leavitt szerint.

„Az elmúlt héten az Egyesült Államok óriási előrelépést tett a békemegállapodás felé azzal, hogy Ukrajnát és Oroszországot is a tárgyalóasztalhoz ültette” – írta a Trump-adminisztráció béketörekvéseiről Karioline Leavitt az X-en.

Over the past week, the United States has made tremendous progress towards a peace deal by bringing both Ukraine and Russia to the table. There are a few delicate, but not insurmountable, details that must be sorted out and will require further talks between Ukraine, Russia,… — Karoline Leavitt (@PressSec) November 25, 2025

„Van néhány kényes, de nem leküzdhetetlen részlet, amelyet rendezni kell,

és további tárgyalásokat igényel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között” – részletezte a szóvivő.

Kiemelt kép: Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára, elnöki szóvivő a washingtoni Fehér Ház James Brady sajtószobájában tartott tájékoztatón 2025. január 28-án (Fotó: MTI/EPA/Politico pool/Samuel Corum