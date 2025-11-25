Megint összeállt a brüsszeli, háborúpárti elit Magyarország ellen – figyelmeztet László András

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el kedden, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon, a jogállamiság folyamatos megsértése veszélyezteti az európai értékeket és az EU jogrendjét.

Az uniós parlament közleménye szerint a 415 szavazattal, 193 ellenében és 28 tartózkodással elfogadott második, „Magyarország jogállamiságának tartós aláásásáról és az uniós értékek folyamatos megsértéséről szóló időközi jelentésben az Európai Parlament elítélte, hogy Magyarország legfelsőbb bírósága, a Kúria a bevett gyakorlattal ellentétesen az uniós bírósági ítéleteket azok alkalmazása előtt felülvizsgálja”.

A szöveg elfogadását támogató EP-képviselők elítélték a bírói függetlenséget érő fenyegetéseket, valamint azt, hogy Magyarország „szisztematikus elutasítja” az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) ítéleteinek végrehajtását. Kiemelték továbbá a korrupció és a választási integritás közötti kapcsolatot, beleértve a „klientúrahálózatokat”, valamint a magyarországi korrupcióellenes szerv előtt álló tartós akadályokat, amelyek – véleményük szerint – veszélybe sodorhatják a Magyarországnak járó uniós források teljes összegét.

Kritizálták az Európai Bizottság döntését a kohéziós alapok egy részének felszabadításáráról, és hangsúlyozták, hogy biztosítani kell, hogy az uniós források végső kedvezményezettjei, köztük a civil társadalom, ne maradjanak pénzügyi támogatás nélkül.

Az EP kritizálta azt is, hogy – mint írták – a magyar kormány „szisztematikusan meggyengítette” az Országos Bírói Tanácsot, elmulasztja az állampolgárai jogainak védelmét, fenyegeti az akadémiai szabadságot, politikai indíttatású üzleti gyakorlatokat folytat, kormánybarát médiumoknak osztja szét az állami reklámokat, valamint hogy de facto alkotmányos tilalmat rendelt el a Pride-felvonulásokra.

A jelentést támogató EP-képviselők aggodalmukat fejezték ki, hogy Magyarországon a 2026-os választásokra készülve egyre gyakrabban használnak fel mesterséges intelligencia által generált, de ezt nem jelölő politikai tartalmakat. A szöveg szerint ezt úgy teszik, hogy szándékosan hamis tartalmú videókat tesznek közzé a miniszterelnök politikai pártjához és kampányához szorosan kapcsolódó közösségimédia-csatornákon, és ezeket összehangolt módon felerősítik. Hangsúlyozták, hogy a mesterséges intelligenciával generált tartalmaknak a szavazók félrevezetésére, a politikai ellenfelek hiteltelenítésére és a választási folyamatok integritásának torzítására való szándékos felhasználása ellentétes lehet a nemzeti választási normákkal, és komolyan veszélyezteti a demokratikus választások tisztességes voltát és a demokratikus intézmények egészének hitelességét.

Az EP megállapította továbbá, hogy Magyarország „választásos autokrácia hibrid rendszerévé” vált, azért az EU 7-es cikke vonatkozó fejezete szerinti közvetlen fellépést szorgalmaz.

A jelentés elítéli, hogy „Magyarország ismételten vétójogát eszközként használja befolyásgyakorlásra”, üzletszerűen használja az uniós költségvetési eszközöket, és azt is, hogy „léteznek olyan kiskapuk, amelyek lehetővé teszik számára a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendeletbe foglalt korlátozások megkerülését”.

A jelentés elfogadását támogató EP-képviselők végezetül leszögezték: elvárják, hogy az Európai Bizottság (EB) mihamarabb lezárja azt a vizsgálatot, melyet az EU intézményeiben történt állítólagos magyar kémkedés ügyében indított. Ebben az EB foglalkozik Várhelyi Olivér magyar uniós biztos szerepével, aki az állítólagos cselekmények idején Magyarország Állandó Képviseletének vezetője volt. Hangsúlyozták, hogy a vizsgálat eredményeinek kézzelfogható következményekkel kell járniuk az érintettek számára.

László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője az MTI-hez eljuttatott videóüzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Magyarországról kedden elfogadott jelentést az Európai Néppárt (EPP) túlnyomó többsége, a szocialisták, a liberálisok, a zöldek és a kommunisták szavazták meg. Ellenezték a Patrióták, a konzervatívok és a szuverenisták.

A brüsszeli háborúpárti elit megint összeállt – mondta.

Szavai szerint belekerült minden, ami a háborúpárti koalíciónak fontos. Meg akarják fosztani Magyarországot a szavazati jogától az uniós tanácsban, ezáltal megnyitva a kaput Ukrajna EU-s tagsága előtt. Meg akarják fosztani Magyarországot az összes uniós forrástól, és azt akarják, hogy az Európai Bizottság minél több pénzt biztosítson a politikai civil szervezeteknek Magyarországon. Így akarnak beavatkozni a magyar választásokba – hívta fel a figyelmet.

Elmondása szerint hat „tiszás” EP-képviselő volt jelen a szavazáson, azonban nem álltak ki a magyar érdekekért. Sem a migrációról, a genderideológiáról, a magyar szuverenitásról szóló módosító indítványokról nem szavaztak, sem a végszavazáson nem vettek részt.

A piszkos munkát kiszervezték a néppárti frakciótársaiknak – mondta. A Tisza Párt abban érdekelt, hogy minél több támadás érje Magyarországot Brüsszelből, hiszen Kollár Kinga már hónapokkal ezelőtt „kikotyogta”, hogy nekik a választások szempontjából ez a jó – tette hozzá a fideszes politikus.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a Patrióták Európáért frakció tagjai határozottan bírálták a Magyarországot érő politikai támadásokat, amelyek – mint hangsúlyozták – hosszú ideje ugyanazokra a megalapozatlan vádakra és kettős mércére épülnek. Hangsúlyozták: a nemzeti szuverenitás védelme, az illegális migráció elleni határozott kiállás, valamint a békepárti álláspontja miatt érik folyamatos bírálatok Magyarországot, és ezért terjesztettek elő alternatív határozatot is.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, António Costa, az Euróapi Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)