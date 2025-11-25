Ismét bevándorlók követtek el nemi erőszakot Olaszországban: egy 18 éves menyasszony az áldozat

Legalább három bevándorló marokkói férfi erőszakolt meg egy 18 éves menyasszonyt Rómában, miután kirángatták egy autóból, amelyben vőlegényével tartózkodtak. Párját, egy 24 éves férfit ketten lefogták, tehetetlenül nézte végig, ami történik. Az elkövetők elmenekültek a helyszínről, de az olasz rendőrség később elfogta őket – bár azt még vizsgálják, hogy valóban csak hárman voltak-e, vagy többen is.

Három marokkói férfit fogott el az olasz rendőrség, miután megerőszakoltak egy menyasszonyt, vőlegényét pedig arra kényszerítették, nézze végig a szexuális támadást – írta az Index a Daily Mail cikke alapján.

A pár állítólag meztelen volt az incidens előtt, autójukkal egy Róma keleti részén található park csendes szegletében parkoltak le.

A bevándorlók körülvették őket, betörték a jármű ablakát, majd kihúzták a 24 éves férfit a kocsiból.

Ezután a nőt is kitessékelték, aki egy ruhadarabbal próbálta meg eltakarni magát. A férfit két támadó fogta le, párját pedig elrángatták az autó mellől és megerőszakolták. A támadás után elmenekültek a helyszínről, az áldozatok pedig feljelentést tettek a rendőrségen.

Az elkövetőket később megtalálták és őrizetbe vették.

A betört autóablakból vett ujjlenyomatminták megegyeznek a gyanúsítottakéval. A rendőrök azt is elmondták, hogy az erőszakos támadás eleinte rablásnak indult.

Csak hárman voltak, vagy akár öten is?

Az ügyben még nyomozás zajlik, és a rendőrség azt is vizsgálja, hogy pontosan hányan voltak az elkövetők.

Ugyanis eddig három férfit sikerült elfogni, de a rendőrség azt mondta, hogy akár öten is lehettek a támadók.

A rendőrök szerint a pár rémült és zavart volt az incidens után, vélhetően az ő beszámolójuk sem volt egyértelmű e téren (a bűncselekmény körülményei alapján feltételezhető még az is, hogy a támadás valószínűleg sötétben történt, ezért is lehet bizonytalan az áldozatok beszámolója).

A támadók közül két marokkói férfit a támadás után néhány nappal fogtak el a római hatóságok közreműködésével, egy harmadik társukat pedig Velencében vették őrizetbe. Mindhármukat csoportos nemi erőszakkal és rablással gyanúsítják. A rendőrök továbbra is vizsgálják a bizonyítékokat, és a szemtanúkat arra kérik, hogy minden olyan információt osszanak meg, amely segíthet a támadással kapcsolatban esetlegese érintett további személyek azonosításában.

Nem az első eset Olaszországban

Giorgia Meloni olasz kormányfő tavaly novemberben az illegális bevándorlókhoz kötötte az országban tapasztalható nemi erőszak számának növekedését.

Nem sokkal később, szilveszter éjszakáján muszlimok követtek el csoportos nemi erőszakot Milánó főterén.

Szeptemberben pedig, mint arról beszámoltunk, két magyar nőt erőszakoltak meg Szicíliában.

Az utóbbi esetben történetesen szintén három marokkói férfi volt az elkövető, őket is elkapták az olasz rendőrök.

A kiemelt kép illusztráció: az olasz rendőrség maffiaellenes körzeti igazgatósága palermói kerületének rendőrei akciót hajtanak végre a szicíliai Palermóban 2025. február 11-én. A mûvelet eredményeképpen a rendőrség őrizetbe vette a szicíliai maffia, a Cosa Nostra 181 feltételezett tagját. MTI/EPA/ANSA/Igor Petyx.