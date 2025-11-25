Hezitál az elnök Csehországban, még nem nevezte ki miniszterelnöknek Andrej Babist

Még mindig akadályok állnak Andrej Babis útjában, hogy Csehország miniszterelnöke legyen, annak ellenére, hogy a választásokat megnyerte. Petr Pavel köztársasági elnök ugyanis továbbra sem nevezte ki a kormány élére az ANO vezetőjét.

Az államfő szerint Babis összeférhetetlen a miniszterelnöki tisztséggel, mert cégei uniós és állami támogatásokban részesülnek, és amíg ezeket a kérdéseket nem rendezi, nem léphet hivatalba. Babis ezzel szemben készen áll a kormányzásra: a koalíciós megállapodás mellett már elkészült a kormányprogramja is, bár annak részletei még módosulhatnak. Az SPD politikusai bírálják leginkább az elnököt, mert szerintük lassítja Andrej Babis miniszterelnökké nevezését. Tomio Okamura, az SPD elnöke és az új parlamenti házelnök azt mondta: úgy érzi, késlekednek az új kormány kinevezésével, mert az államfő nem akarja gyorsan megtenni a szükséges lépéseket – írja az Irozhlas cseh online hírportál.

Marie Posarová a hétvégén ezt üzente: „Tisztelt Elnök Úr, azzal, hogy megtagadja Andrej Babis miniszterelnökké nevezését, túllépi a szerepét, és aláássa a demokráciát.” Egy másik SPD-s képviselő, Jaroslav Foldyna Facebook-bejegyzésében azt kérdezte, hogy valójában kinek az érdekeit képviseli az elnök, amikor ilyen módon húzza az időt:

„Jelenleg nem világos, ki fogja képviselni Csehországot az Európai Tanács december 18-19-i brüsszeli ülésén. Pedig ez a tanács kulcsfontosságú lesz az ukrajnai helyzet és az EU országainak a konfliktusban való részvétele szempontjából. És pontosan erről van szó! Kinek az érdekeit képviseli az elnök, Pavel?”

Rajchl kemény kritikája

Valószínűleg a leghatározottabban Jindrich Rajchl, a PRO elnöke és SPD-s képviselő kritizálja Pavelt. November 16-án Facebook-oldalán ezt írta:

„Petr Pavelnek nem Andrej Babis összeférhetetlensége a fontos, hanem az, hogy az új kormány kialakulása a lehető legkésőbb, vagy ideális esetben egyáltalán ne történjen meg.”

Másnap arról beszélt, hogy nem ment ki a prágai Národní trídára, mert „nem akar része lenni egy cirkusznak, ahol az ukrán zászló alatt a kommunista rendszer bukását ünneplik, miközben dicsőítik a kommunista kémhálózat egykori tagját.” Pénteken pedig azzal vádolta Pavelt, hogy megsértette az Alkotmányt, és hogy politikájával anarchiát és káoszt hozott az országba.

Az események korábbi állása

November 12-én, szerdán Andrej Babis, az októberi cseh választások győztese és az ANO vezetője már találkozott Petr Pavel köztársasági elnökkel. Babis akkor remélte, hogy még aznap kinevezhetik miniszterelnökké, de végül nem kapta meg a megbízatást.

Az államfő továbbra sem bízta meg Babist a kormány vezetésével.

Petr Pavel azzal indokolta döntését, hogy Babis cégei uniós és állami támogatásokban részesülnek, ami összeférhetetlenné teszi számára a miniszterelnöki posztot. Korábban arra is felszólította Babist, hogy a nyilvánosság előtt is ismertesse, hogyan tervezi megszüntetni az összeférhetetlenséget.

Kapcsolódó tartalom Aláírták a koalíciós megállapodást Csehországban Megegyeztek a jövőbeni kormányról.

Kiemelt kép: Andrej Babis (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)