Gál Kinga: Ukrajna számára eljött a béke lehetőségének pillanata, amelyet ki kell használni

Ukrajna számára elérkezett a béke lehetőségének pillanata, ezt pedig ki kell használni – jelentette ki Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője kedden Strasbourgban.

A Patrióták Európáért frakció alelnöke sajtótájékoztatóján elmondta: az Európai Parlament szerdán vitát tart az Egyesült Államok ukrajnai béketervéről. Elmondása szerint sokatmondó, hogy a vita címéből az utolsó pillanatban kikerült a béke szó, és immár csak egy „javasolt tervről” van szó a napirendben. Hangsúlyozta: a Patrióta frakció már a háború kezdete óta a béke oldalán áll, a diplomáciai és tárgyalásos megoldásokat támogatja. Úgy vélte, az évek óta tartó ukrajnai vérontás után most nyílik valós esély a békekötésre, és az Egyesült Államok által előterjesztett terv alkalmat adhat a harcok leállítására és Ukrajna újjáépítésének megkezdésére. Hozzátette: Európának támogatnia, nem akadályoznia kell ezt a folyamatot.

Gál Kinga ugyanakkor aggodalmát fejezte ki az Ukrajnából érkező korrupciós hírekkel kapcsolatban. Mint mondta, a patrióta képviselők vitát kezdeményeztek a kérdésről, ám azt az néppárti-baloldali-liberális koalíció a múlt héten elutasította.

Kiemelte: az Európai Unió Ukrajnának nyújtott jelentős támogatása miatt elengedhetetlen az átláthatóság és az uniós források felhasználásának ellenőrzése. Bírálta azt is, hogy az Európai Bizottság elnöke újabb pénzügyi hozzájárulásokat kér a tagállamoktól, amelyeket viszont a Patrióta frakció elutasít.

A képviselő beszámolt arról is, hogy a héten két olyan jelentésről szavaz az EP, amelyek kidolgozásában Patrióta képviselők játszottak vezető szerepet.

Az egyik jelentés a kis- és középvállalkozások finanszírozását érinti, és ütemtervet ad a Zöld megállapodáshoz kapcsolódó bürokratikus terhek csökkentésére. A másik jelentés a szubszidiaritásról és a nemzeti parlamentek szerepéről szól, és azt hangsúlyozza, hogy a döntéseket a polgárokhoz legközelebb kell meghozni, az EU-nak pedig csak akkor kell jogalkotáshoz folyamodnia, ha az valódi hozzáadott értéket képvisel.

Gál Kinga reményét fejezte ki, hogy a két jelentés a plenárison is megkapja a szakbizottsági szavazásokon elért többséget. Kijelentette: támogatnak minden olyan intézkedést, amely elősegíti a vállalkozások fejlődését, valamint kiállnak az erős nemzeti parlamentek és a szubszidiaritás elvének érvényesítése mellett.

A képviselő a Zöld megállapodás részeként elfogadott, erdőirtás elleni rendelet kapcsán is kritikát fogalmazott meg, amelyet „hibás elemnek” nevezett. Szerinte a rendelet elhalasztása szükséges, és a Patrióta frakció támogatja ezt a lépést.

Bírálta a Magyarországról szóló, 7. cikk szerinti eljáráshoz kapcsolódó újabb jelentést is, amelyet „eltúlzottnak és megalapozatlannak” nevezett. Úgy értékelte, hogy az EP-ben a Magyarországgal szembeni vádak 15 éve ismétlődnek, és egyre ellenségesebbek és abszurdabbak. Hozzátette: a magyar választók többször is kétharmados többséggel támogatták a jelenlegi kormányt, a jelentés pedig szerinte politikai aktivista NGO-k állításaira épül. Közölte: a Patrióták elutasítják „a nemzeti szuverenitás elleni támadásokat”, és alternatív indítványt nyújtottak be.

Végül kitért az Európai Bizottság Demokráciapajzs nevű kezdeményezésére is, amely – véleménye szerint – a hatalom további központosítására irányuló kísérlet. Úgy vélte, a program több forrást juttatna politikai aktivista szervezeteknek és „cenzúrát” valósítana meg tényellenőrzés és dezinformáció elleni fellépés címén. Hangsúlyozta: a patrióta frakció a nemzeti szuverenitás és a szólásszabadság mellett áll, és nem támogat olyan javaslatot, amely ezekkel ellentétes.

