Oroszország Külföldi Hírszerző Szolgálata (SVR) biztos abban, London fent akarja tartani a konfliktust Ukrajnában, hogy ezzel megmentse a brit gazdaságot a csődtől. Forrásaik szerint ugyanis a drónszállításokból származó bevétel várhatóan meghaladja a 6 milliárd dollárt.

A „Hogyan keres London pénzt az ukrajnai háborúból” címmel, az z SVR sajtóirodája által kiadott közleményében az áll, hogy a hírszerző szolgálathoz eljutott információk szerint „sok józan gondolkodású európai azon töpreng, miért sürgeti Nagy-Britannia az ukrán fegyveres erők frontvonalbeli nehéz helyzete ellenére a harcok folytatását, és miért próbálja meggyőzni partnereit Oroszország stratégiai vereségének lehetőségéről. A válasz egyszerű.”

„A háborús bevétel gyakorlatilag megmenti a brit gazdaságot a csődtől”

– áll a TASZSZ orosz állami hírügynökség által beszámolt közleményben. A Külföldi Hírszerző Szolgálat szerint „a korábban nehéz helyzetben lévő védelmi ipari vállalatok mára a nemzeti ipar „motorjává” váltak.”

„A BAE Systems (multinacionális repülőgép- és fegyver- vállalat) és a Thales UK (a védelem, az űrhajózás, a kiber- és a digitális technológia területén aktív cég) most több milliárd fontos szerződéseket biztosít a katonai termékek előállítására Kijev érdekében. Tervbe vették az ukrajnai UAV-szállítások (drón) növelését, amelyet az EU-tagállamok finanszíroznak. A várható bevétel meghaladja a 6 milliárd dollárt” – közölte az SVR.

A britek célja Trump hiteltelenítése az oroszok szerint

A sajtóiroda szerint

„London attól tart, hogy Donald Trump békefenntartó tevékenységei megzavarhatják azokat a terveket, amelyek szerint továbbra is profitálni akarnak az ukrán nép véréből”.

„Erre a forgatókönyvre a britek egy tartalék opciót készítettek. Ennek részeként különösen

az a cél, hogy Trump lelkesedését a konfliktus megoldása iránt visszafogják azzal, hogy hiteltelenné teszik őt.

Ezt szolgálja egyesek terve, hogy felélesszék a korábbi brit hírszerző, C. Steele által készített hamis dossziét, amely a Fehér Ház vezetőjét és családját a szovjet és orosz hírszerzéssel való kapcsolattal vádolja” – áll az SVR közleményében.

Ugyanakkor az Orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat hangsúlyozza, hogy „a britek valószínűleg nem lépnek ugyanabba a folyóba kétszer.” „Nincs kétség afelől, hogy Trump rendreutasítja szövetségeseit azzal kapcsolatban, hogy már korábban cáfolt és hamis vádakat próbáltak felhasználni. Ráadásul a harctéren kibontakozó helyzet arra kényszeríti majd a briteket, hogy alternatívát keressenek a konfliktusból származó véres bevételek helyett” – zárja közleményét az SVR sajtóirodája.

Kiemelt kép: Az Ukrán Fegyveres Erők 65. Külön Gépesített Dandárjának felvétele egy kolumbiai katonáról a kelet-ukrajnai Zaporizzsja régióban 2025. november 15-én (Fotó: MTI/EPA/Ukrán Fegyveres Erők 65. Külön Gépesített Dandárja)