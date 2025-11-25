Elhunyt Wass Huba amerikai dandártábornok, Wass Albert fia

84 éves korában, a floridai Gainesville vároásban elhunyt czegei gróf Wass Huba amerikai dandártábornok, Wass Albert író fia, aki az Egyesült Államok hadseregének elismert katonatisztje volt.

Wass Huba halálának hírét először lánya, Maggie Wass de Czege jelentette be a közösségi médiában a hétvégén. „Apa ma reggel elhunyt” – írta a szombaton megosztott Facebook-bejegyzésben, amelyhez családi fotókat is mellékelt.

Wass Huba még Kolozsváron született 1941-ben, de a szovjet csapatok elől menekülve először Németországba, majd 1951-ben az Amerikai Egyesült Államokba emigrált a családja.

1964-ben diplomázott a West Point-i katonai akadémián gyalogsági tisztként, amelyet követően Nyugat-Németországban szolgált, később pedig a vietnámi háborúban is részt vett.

Ottani érdemeiért több kitüntetést is kapott, azonban karrierjének csúcsára Vietnám után ért: ő lett ugyanis az 1981-ben létrehozott amerikai katonai akadémia, a School for Advanced Military Studies első igazgatója, e tisztségében pedig az amerikai fegyveres erők legfelsőbb vezetőinek képzését felügyelte.

Már az intézet igazgatójaként dolgozta ki az úgynevezett AirLand Battle nevű stratégiai koncepciót is, amely az Egyesült Államok, majd később az európai NATO-csapatok körében is meghatározó doktrínává vált.

Az AirLand Battle még a hidegháború után is érvényben maradt, és sokáig meghatározta az amerikai hadsereg hagyományos katonai műveleteinek tervezését, mígnem egy másik, a technológiai fejlődéshez igazított koncepció, a Full Spectrum Dominance le nem váltotta azt.

Wass Huba a nyugdíjazása után is aktív maradt, egészen a legutóbbi évekig, többek közt tudományos igényű írásokat és cikkeket is publikált különböző katonai, stratégiai kérdésekben.

Kiemelt kép: Wass Huba. Forrás: Wikimedia Commons.