Elfogták a Louvre-t kirabló kommandó utolsó tagját, de a lopott ékszerek továbbra sincsenek meg

Négy újabb embert, egy 38 és egy 39 éves férfit, valamint egy 31 és egy 40 éves nőt állítottak elő a Louvre-ban októberben történt műkincsrablás miatt indított nyomozás keretében – közölte kedden a párizsi ügyész.

Laure Beccuau tájékoztatása szerint mindannyian a párizsi agglomerációban élnek. A kihallgatásuk előtt az ügyész ugyanakkor azt nem kívánta részletezni, hogy mivel gyanúsítják őket. A rablással kapcsolatban eddig hét embert állítottak elő, közülük négy ellen indult eljárás, akik közül hármat vádolnak azzal, hogy tagjai voltak

a 88 millió euróra becsült francia koronaékszereket eltulajdonító kommandónak, ők előzetes letartóztatásban vannak.

A Le Figaro úgy tudja, a négy elfogott között van a Louvre kirablásának utolsó szökésben lévő gyanúsítottja is.

A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a tettesek az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és az ékszereket tartalmazó két vitrint, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott.

A nyomozással párhuzamosan politikai vita robbant ki a Louvre biztonságáról. A számvevőszék úgy ítélte meg, hogy a Louvre beruházásai során háttérbe szorult a biztonsági és védelmi rendszerek karbantartása és felújítása.

Míg a múzeum szakszervezetei szerint az október 19-i rablást nagyrészt a biztonsági személyzet hiánya tette lehetővé, a számvevőszék vezetője szerint jelentős létszámnövelés nélkül is lehetséges előrelépés a biztonság terén.

Az október 19-i rablást (…) inkább a biztonsági berendezések nem megfelelő adaptálása tette lehetővé

– mondta Pierre Moscovici.

Rachida Dati kulturális miniszter hasonló megállapításokat hozott nyilvánosságra tárcája jelentését ismertetve. Ebben rávilágítottak arra, hogy több mint húsz éve strukturálisan alábecsülték a behatolás és a lopás kockázatát a Louvre-ban, és arra is, hogy a biztonsági berendezések elavultak. Azt viszont a tárcavezető megerősítette, hogy a belső biztonsági rendszerek a rablás napján működtek. A kulturális miniszter a múzeumon kívüli jelentős biztonsági rés kezelésére irányuló intézkedéseket helyezett kilátásba.

Kiemelt kép: Járőröző katona a párizsi Louvre múzeum udvarán 2025. október 30-án. Október 19-én, fényes nappal nyolc nagy értékű, a 19. századból származó koronaékszert elloptak a párizsi Louvre-ból (Fotó: MTI/AP/Emma Da Silva)