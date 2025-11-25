Egy cseh cég hússzoros áron adott el drónokat Ukrajnának, a pénzt pedig Kínába utalta

A cseh Reactive Drone nevű vállalat legalább 130 millió korona adót nem fizetett be – derítette ki a cseh szervezett bűnözés elleni központ (NCOZ). A cég kínai gyártmányú drónokat vásárolt 36 millió koronáért, majd ezeket 692 millió koronáért adta el Ukrajnának – vagyis körülbelül húszszoros áron. A nyomozók nem tudják, miért lett ennyire túlárazott a beszerzés, a pénz viszont Kínába került. Az ügyben érintett cég ügyvédje nem kívánt nyilatkozni.

A prágai Cerny Most bevásárlóközpont közelében álló, többemeletes szürke lakóház egyáltalán nem olyan helynek tűnik, ahol nagy üzlet zajlana. Mégis itt van bejegyezve a Reactive Drone nevű cég, amely nemrég még százmilliós értékben szállított drónokat az ukrán hadseregnek – közölte az Irozhlas cseh online hírportál. A vállalat 2022 júniusában jött létre, négy hónappal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát.

A ház lakói közül senki sem ismeri sem a céget, sem annak képviselőit. A magyarázat a háztól alig 30 méterre található hirdetőtáblán olvasható: a Reactive Drone csak virtuális székhellyel rendelkezik itt, ahogy sok más vállalkozás. A kapcsolatfelvételhez megadott telefonszámot hiába hívják – nem működik.

A vizsgálathoz közel álló, megbízható források szerint

a Reactive Drone nevű cég 2023-ban tízszeres áron adott el Ukrajnának kínai drónokat, egy évvel később pedig már húszszoros haszonnal értékesítette azokat.

„A két év alatt összesen körülbelül 36 millió koronáért vásároltak drónokat, és 692 millió koronáért adták el őket az ukrán hadseregnek” – mondta a nyomozás részleteit ismerő forrás. A csaknem 95 százalékos árrés önmagában még nem számít bűncselekménynek, sokkal érdekesebb azonban, mi történt a pénzzel ezután. A rendőrség szerint a cég nem akarta befizetni az adót, és a nyereség nagy részét, összesen 638 millió koronát kínai bankszámlákra utalta.

A Nemzeti Központi Nyomozó Hivatal ezért adócsalás miatt vádat emelt a vállalat, valamint annak ügyvezetője és könyvelője ellen is. A módszer lényege az volt, hogy több olyan számlát állítottak ki különféle árukról, amelyeket valójában soha nem vettek át. Ezzel mesterségesen csökkentették az adóalapot, vagyis lényegesen kevesebb adót kellett volna befizetniük az államnak.

Százmilliók a számlán

A Radiozurnál forrásai szerint azonban nagyon valószínű, hogy a 130 millió koronás kár tovább fog növekedni. A cég ugyanis ugyanezt a drón-átértékesítési modellt idén is folytatta, még nagyobb mennyiségben. „Az összeg nem végleges, és a további bizonyítás során tovább emelkedhet” – erősítette meg a központ szóvivője, Jaroslav Ibehej.

A rendőrök az ügy miatt nagyszabású razziát hajtottak végre, és lefoglalták a könyvelési dokumentumokat, az elektronikus adatokat és más bizonyítékokat. A Pénzügyi Elemző Hivatallal és az Adóhivatal központi igazgatóságával együttműködve a nyomozók a Radiozurnál információi szerint

a cég számláin összesen körülbelül 384 millió koronát foglaltak le koronában és dollárban.

„Tekintettel arra, hogy több százmillió koronányi pénzeszközt sikerült biztosítani, az állami költségvetésnek okozott kár teljes egészében megtéríthető” – áll a rendőrség közleményében. A cég ügyvezetője előzetes letartóztatásba került, míg a vele együtt vádolt könyvelő – a Radiozurnál forrásai szerint – beismerte szerepét az ügyben, és szabadlábon védekezhet. A vállalat tavalyelőtti március óta foglalkozik drónok és kapcsolódó kiegészítők kereskedelmével.

Nem világos, miért adták el a drónokat az ukránoknak ilyen magas árréssel. A vádolt ügyvezető ügyvédje, Marek Eichler, egyelőre nem kommentálta az ügyet. „Nincs felhatalmazásom az ügyfelemtől a nyilatkozatra” – mondta Eichler a Radiozurnálnak.

Az ukrán védelmi minisztérium nem válaszolt a Radiozurnál kérdéseire.

A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons