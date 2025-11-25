Az USA terrorszervezetnek minősíti a Muzulmán Testvériséghez köthető közel-keleti csoportokat, Trump rendeletbe is foglalta szándékát

Az Egyesült Államok külföldi terrorszervezetté nyilvánít a Muzulmán Testvériséghez tartozó több közel-keleti csoportot – közölte Donald Trump amerikai elnök, aki rendeletbe foglalta szándékát.

A Fehér Ház által hétfői keltezéssel kiadott hivatalos elnöki dokumentum szerint az egyiptomi alapítású nemzetközi hálózat Libanonban, Jordániában és Egyiptomban működő egyes helyi szervezeteiről van szó, amelyek részt vesznek, elősegítenek vagy támogatnak erőszakos cselekményeket.

A rendelet indoklása szerint az érintett csoportok aláássák a stabilitást, amivel kárt okoznak a térség számára, valamint veszélyeztetnek amerikai állampolgárokat és az Egyesült Államok érdekeit.

A dokumentum példaként említi a Muzulmán Testvériség libanoni helyi szervezetét, amely a Hamász 2023. október 7-i, Izrael elleni támadását követően részt vett a Hamász és a libanoni Hezbollah izraeli célpontokkal szemben indított rakétatámadásainak végrehajtásában. A Fehér Ház szerint a Muzulmán Testvériség egyik magas rangú egyiptomi vezetője erőszakos támadásokra szólított fel az Egyesült Államok partnerei és érdekeltségei ellen, míg a hálózat jordániai csoportja hosszú idő óta részesíti támogatásban a Hamász katonai szárnyát.

Az elnöki rendelet célként írja elő, hogy az Egyesült Államok közel-keleti partnereivel együttműködve felszámolja a Muzulmán Testvériség terrorszervezetként azonosított csoportjait.

Donald Trump 30 napot szabott az amerikai hadügyminisztérium, pénzügyminisztérium, igazságügyi minisztérium, valamint a Nemzeti Hírszerzés számára, hogy azonosítsák a szankció hatálya alá tartozó szervezeteket, majd 45 napon belül tegyék meg a szükséges gyakorlati lépéseket.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Mahmud Zaki