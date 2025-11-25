Amerikai szenátor: Európa terve őrültség, eljött az ideje, hogy az Egyesült Államok kilépjen a NATO-ból

Mike Lee amerikai szenátor szerint az európai módosító javaslatok „nem csak őrültek, de még a harmadik világháború kockázatát is magukban hordozzák. X-bejegyzésében azt is hozzátette:

The EU plan is crazy, suicidal, escalatory—in a way that could trigger WWIII It’s time to get out of this mess It’s time to leave NATO https://t.co/xqtWHL35iB — Mike Lee (@BasedMikeLee) November 23, 2025

Mint írtuk, az Egyesült Államok az előző hét végén ismertetett egy 28 pontos béketervet, amellyel kapcsolatban az utóbbi napokban, valamint hétfőn is egyeztetések zajlottak. Európa egyelőre egy 27 pontos, néhány változtatást tartalmazó tervezetet küldött vissza az amerikaiaknak.

A Washington Post szerint Donald Trump adminisztrációja által összeállított 28 pontos javaslatot úgy minősítették, mint „alapot amely további munkát igényel” minősítették, amelyről a zn.ua számolt be. A Washington Post által megismert európai javaslat a következőket tartalmazza:

az ukrán fegyveres erők létszámának korlátozásáról való lemondást;

Ukrajna ellenőrzésének helyreállítását a zaporizzsjai atomerőmű és a kahovkai gát felett;

Ukrajna számára „szabad hajózási útvonal” biztosítását a Dnyeperen, valamint a Kinburn-félsziget feletti ellenőrzést.

A dokumentum szerint a többi területi kérdést a tűzszünet elrendelése után kell rendezni. Mint írják, az európai vezetők – köztük Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár – közös nyilatkozatban fejezték ki aggodalmukat az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó korlátozások miatt, mert azok álláspontjuk szerint Ukrajnát kiszolgáltatottá tennék a jövőbeli orosz támadásokkal szemben.