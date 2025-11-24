Több mint 160 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg, sokan megsérültek és meghaltak

A légvédelem 125 drónt le tudott lőni, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról el tudott téríteni az ország keleti, északi és déli része felett- tette közzé hétfőn a légierő parancsnoksága Telegram-csatornáján. A közlemény szerint 15 helyszínen 37 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.
A polgári infrastruktúrát és a háztartásokat leginkább Harkiv, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk megyében érték károk, a támadásoknak civil áldozatai is vannak – áll a jelentésben.
Az orosz hadsereg újabb tömeges dróncsapást mért Harkiv városára – közölte az Unian hírügynökség Ihor Terehov polgármester, valamint Oleh Szinyehubov katonai kormányzó Telegram-bejegyzéseit idézve. Az eddigi adatok szerint négyen meghaltak, 17-en pedig megsebesültek, több helyen felcsaptak a lángok, lakóházak rongálódtak meg a támadás következtében.
A Harkiv megyében található Moszkalivka községben egy állattartó telepet ért találat, egy ember megsebesült, a farm leégett, mintegy 60 sertés elpusztult – jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat hivatalos Telegram-csatornáján.
Odessza megye déli részén újabb dróncsapás érte a kikötői infrastruktúrát – tette közzé a Telegramon Oleh Kiper katonai kormányzó. Az eddigi adatok szerint a támadásnak nincsenek áldozatai.
Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Makszim Maruszenko