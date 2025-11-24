Szigorú lépés a nemi erőszak ellen: Németország fegyvernek minősíti a randidrogokat

A The Guardian beszámolója szerint Alexander Dobrindt belügyminiszter pénteken közölte: „Az elkábító szereket, amelyeket bűncselekmények során széles körben használnak, fegyvernek minősítjük. Ez jelentősen szigorúbb büntetőeljárások alapját teremti meg.”

Hozzátette, hogy egyértelmű következményekre és következetes jogérvényesítésre van szükség, mert

„a nőknek biztonságban kell érezniük magukat, és szabadon kell tudniuk mozogni mindenhol”.

A legfrissebb adatok szerint 2024-ben csaknem 54 000 nő és lány vált szexuális bűncselekmény áldozatává Németországban, ami 2,1%-os növekedés az előző évhez képest. Az esetek közel 36%-a erőszak vagy szexuális támadás volt. Egy, az elkábító szerek használatáért kötelező minimum ötéves börtönbüntetést előíró törvényjavaslat parlamenti vitáját azonban múlt hónapban elhalasztották.

A rendőrség 2024-ben rekordmagas, csaknem 266 000 családon belüli erőszakos esetet regisztrált, 3,8%-kal többet, mint egy évvel korábban.

Holger Münch, a szövetségi bűnügyi hivatal vezetője szerint a be nem jelentett esetek száma továbbra is magas. „Dolgoznunk kell azért, hogy több áldozat merjen feljelentést tenni, így javítva a védelem és a támogatás lehetőségeit” – hangsúlyozta.

Noha Németországban nincs egységes szövetségi definíció a nőgyilkosságra, 2024-ben közel 1 200 nő és lány volt emberölés vagy emberölési kísérlet áldozata, ami enyhe csökkenést jelent az előző évi adatokhoz képest.

A kormány a hét folyamán jóváhagyta azt a törvénytervezetet is, amely engedélyezné elektronikus nyomkövetők használatát a családon belüli erőszak elkövetőivel szemben. Az áldozatok külön figyelmeztető eszközt igényelhetnek, amely jelzi, ha a bántalmazó a közelükbe kerül.

Dobrindt bejelentette továbbá, hogy biztosították a finanszírozást egy olyan mobilalkalmazás országos bevezetéséhez, amely lehetővé teszi a bántalmazottak számára a titkos dokumentációt, és amely a későbbiekben bizonyítékként szolgálhat a bíróságon.