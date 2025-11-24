Szakértők szerint megbélyegezték a romákat Szlovéniában, az emberi jogaikat sértheti egy új törvény

Komoly felháborodást váltott ki Szlovéniában és Európában is a hétfő este elfogadott új biztonsági Sutar-törvény. Mensur Haliti, a Roma Alapítvány Európáért alelnöke arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy határozottan lépjen fel Ljubljanával szemben – írja az Euobserver.
Mint fogalmazott,
„a jogszabály nemcsak Szlovéniáról szól, hanem arról is, hogy az Európai Unió képes-e belül érvényesíteni azokat az elveket, amelyeket más országoktól megkövetel”.
Haliti szerint a törvény lehetőséget ad egész városrészek biztonsági zónává nyilvánítására, és úgy kezeli a roma közösséget, mint kollektív biztonsági fenyegetést. Állítása szerint ez súlyos alkotmányos és európai jogi kérdéseket vet fel, beleértve a magánszféra védelmét, a megkülönböztetés tilalmát és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Mint mondta, attól tart, hogy az EU ezúttal is „csendben marad”, ahogy azt szerinte korábbi esetekben tette.
A kritikusok szerint a törvény kollektív büntetést ró ki a romákra néhány elszigetelt bűncselekmény miatt, erősíti a félelmet, és megnyitja az utat az indokolatlan razziák és fokozott rendőri megfigyelés előtt. Szlovéniában több ezer roma él, akiket közvetlenül érinthet a jogszabály. „A bűnözést kezelni kell, de az arányosság határai fontosak” – mondta Haliti.
Az Európai Bizottság kedden reagált az ügyre. Eva Hrncirová szóvivő kijelentette: a bizottság minden formájú diszkriminációt elutasít, „beleértve a cigányellenességet is”, és felszólította a szlovén hatóságokat, hogy a törvény végrehajtása ne érintsen aránytalanul egyetlen közösséget sem. Hrncirová szerint fontos, hogy a jogszabály alkalmazása ne teremtsen új kiszolgáltatottságot azok számára, akik eleve veszélyeztetettek. A törvény még az államfő aláírására vár.
A jogszabály hátterében a múlt hónapban történt tragédia áll: a 48 éves Ales Sutart egy Novo Mesto-i bár előtt halálra késelték. A gyanú szerint egy 21 éves roma férfi követte el a támadást, az esetet pedig antiroma tiltakozások követték.
Kevesebb mint két héttel később a parlament egyhangúlag fogadta el a Sutar-törvényt.
Robert Golob szlovén miniszterelnök szerint a jogszabály célja a bűnözés visszaszorítása, nem pedig a roma közösségek felszámolása. „Integrációról nem beszélhetünk, amíg nem számoljuk fel a bűnözést a roma telepeken” – mondta korábban.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gyilkosságot követően vasárnap lemondott Andreja Katic igazságügyi és Bostjan Poklukar belügyminiszter. A rendőrségi információk szerint az áldozatot több roma férfi verte halálra, ami a helyi lakosság biztonsági aggodalmait is tovább erősítette.
Az ellenzék a kormányt tette felelőssé a kialakult helyzetért: Janez Jansa ellenzéki vezető Golob lemondását követelte, és tüntetést is kilátásba helyezett Ljubljanában.
Szlovéniában létezik egy uniós akcióterv a romák integrációjára, ám civil szervezetek szerint annak önkéntes jellege és alulfinanszírozottsága miatt eddig kevés kézzelfogható eredmény született. A Sutar-törvény körüli vita így tovább mélyíti a társadalmi feszültségeket, miközben az EU reakciója egyelőre bizonytalan.
Kiemelt kép forrása: Mensur Haliti/Facebook