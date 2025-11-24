Megtiltották a kóbor kutyák etetését Isztambulban

Az isztambuli kormányzói hivatal hétfőn kiadott közleményében közegészségügyi és környezetvédelmi okokra hivatkozva megtiltotta a kóborkutyák etetését a közterületeken és közintézményekben.

A hivatal területi önkormányzatokat és a helyi lakosságot felszólította, hogy szigorúan tartsák be az új szabályozást a biztonságosabb és kiegyensúlyozottabb városi környezet megteremtésére.

A kóbor kutyák etetésének tilalmával a kártevők és rágcsálók terjedésének megfékezését, a környezetszennyezés csökkentését, valamint a közegészségre és a közbiztonságra jelentett kockázatok mérséklését tűzték ki célul az indoklás szerint.

Törökországban a becslések szerint mintegy négymillió kóbor kutya él a városok utcáin. A török parlament augusztusban fogadott el törvénymódosítást, amely az önkormányzatok feladatává tette, hogy begyűjtsék, ivartalanítsák, beoltsák, és menhelyen helyezzék el a kóbor kutyákat, amelyek ezt követően adhatóak örökbe. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a sérült vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, illetve emberre veszélyesnek nyilvánított kutyákat elaltassák.

A törvény nagy vitát váltott ki, és szeptemberben ezrek tüntettek ellene, mivel az állatbarátok attól tartottak, hogy a gazdátlan állatok a sintértelepeken végzik vagy túlzsúfolt, betegségek sújtotta állatmenhelyekre kerülnek.

