Matteo Salvini: A békének szurkolok, a harctéren egyik fél sem tud győzni

A békének és Donald Trumpnak szurkolok, a harctéren egyik fél sem tud győzni – kommentálta az ukrajnai háború megállítása érdekében folyó egyeztetéseket Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga jobboldali kormánypárt vezetője hétfőn.

Matteo Salvini nemet mondott az Európai Unió alternatív békejavaslataira. A békéről „szerencsére nem Macron dönt” – jelentette ki. Úgy vélte, dolgozni kell hagyni Donald Trump amerikai elnököt, az ukrán Volodimir Zelenszkijt és az orosz Vlagyimir Putyint.

„Trump csodát tett, amikor tárgyalóasztalhoz vitte Netanjahut és a Hamászt, azon a béketerven sok olasz okos ember nevetgélt, mostanra viszont megvalósult. Hasonlóképpen, ami az Oroszország és Ukrajna között négy éve zajló háborúval kapcsolatos tervjavaslatot is illeti, hagyjuk dolgozni az érdekelt feleket”

– jelentette ki Salvini, aki Milánóban egy hétfői találkozón nyilatkozott a sajtónak.

A Liga vezetője Franciaországra, Nagy Britanniára és Németországra utalva reményét fejezte ki, hogy miközben Trump, Zelenszkij és Putyin „lépésről lépésre halad, Macron, Starmer, Merz és más szerzői jogokra vágyók nem támasztanak problémákat, nem emelnek vétót, nem tesznek keresztbe és nem hosszabbítják a háborút, aminek nem lenne értelme”.

Salvini megjegyezte: senki sem fog a harctéren győzni, Ukrajna sem, még akkor sem, „ha megtöltjük fegyverrel csak azért, hogy boldoggá tegyük a franciákat vagy a németeket”.

Hangoztatta: ő támogatja a béketervet, a békének és Donald Trumpnak szurkol, miközben Emmanuel Macron francia elnök „érdekeltebb a fegyvereladásban”.

Matteo Salvini „zavaró tényezőnek” nevezte, hogy az európai országoktól Ukrajnának juttatott segítség „a vizsgálatok szerint a korrupciót táplálta, villák építését külföldön, a prostitúciót, titkos számlákat és arany fürdőszobákat”.

Kiemelt kép: Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt elnöke – MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi