Kiirtaná az összes kóbor macskát az országból Új-Zéland

Új-Zéland célja, hogy 2050-re teljesen felszámolja a kóbor macskák jelenlétét az országban – jelentette be Tama Potaka természetvédelmi miniszter egy interjúban.

Az ország erdeiben és part menti szigetein több mint 2,5 millió kóbor macska él. Ezek az állatok farokkal együtt akár egy méter hosszúra is megnőhetnek, és elérhetik a 7 kilogrammos súlyt. A kóbor macskák az utóbbi években jelentős károkat okoztak az őshonos faunában: a Rakiura Stewart-szigeten például a pukunuik (déli lilék) a kihalás közelébe kerültek miattuk, a Ruapehu-hegy környékén élő denevérpopuláció pedig folyamatosan csökken a túlszaporodásuk óta.

A kóbor macskákat Új-Zéland egyes területein eddig is befogták és elpusztították, de jövő tavasztól már egységesen szerepelnének a ragadozómentes 2050 stratégiában. Ez az a lista, ami lehetővé teszi bizonyos fajok összehangolt, országos szintű irtását. Többek között a hermelin, a görény, a menyét, a patkány vagy az oposszum is szerepel rajta.

Potaka az új-zélandi rádiónak hangsúlyozta, hogy ezeket az állatokat kőkemény gyilkosoknak tartja, és közölte, hogy a kormány 2026 márciusában teszi közzé a részletes intézkedési tervet:

„Ahhoz, hogy növeljük a biodiverzitást, megőrizzük a táj jellegét, és olyan országgá tegyük Új-Zélandot, amilyennek szeretnénk látni, meg kell szabadulnunk ezektől a ragadozóktól”

– mondta.

A kóbor macskák bevonása a programba hosszú évek kampányának eredménye, miután a korábbi próbálkozások erős társadalmi ellenállást váltottak ki. Gareth Morgan környezetvédő már 2013-ban elindította „A macskáknak menniük kell” elnevezésű kampányát, amely nagy felháborodást keltett. Később egy, gyermekeket a kóbor macskák lelövésére ösztönző verseny is komoly tiltakozást váltott ki állatvédő szervezetek részéről – írja a The Guardian.

Mostanra azonban az új-zélandi természetvédelmi hivatal szerint a stratégia tervezetére érkezett visszajelzések nagy többsége támogatja a macskák visszaszorítását: a hozzászólók 90 százaléka egyetért a kóbor macskák visszaszorítására.

Az Állatkínzás Megelőzéséért Társaság ( SPCA ) tudományos munkatársa, Christine Sumner úgy nyilatkozott, hogy tisztában vannak az őshonos fajok védelmével kapcsolatos aggodalmakkal, ugyanakkor azt remélik, hogy a kormány több forrást biztosít majd a humánus módszerek alkalmazására.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)