Kiirtaná az összes kóbor macskát az országból Új-Zéland

Az ország erdeiben és part menti szigetein több mint 2,5 millió kóbor macska él. Ezek az állatok farokkal együtt akár egy méter hosszúra is megnőhetnek, és elérhetik a 7 kilogrammos súlyt. A kóbor macskák az utóbbi években jelentős károkat okoztak az őshonos faunában: a Rakiura Stewart-szigeten például a pukunuik (déli lilék) a kihalás közelébe kerültek miattuk, a Ruapehu-hegy környékén élő denevérpopuláció pedig folyamatosan csökken a túlszaporodásuk óta.
A kóbor macskákat Új-Zéland egyes területein eddig is befogták és elpusztították, de jövő tavasztól már egységesen szerepelnének a ragadozómentes 2050 stratégiában. Ez az a lista, ami lehetővé teszi bizonyos fajok összehangolt, országos szintű irtását. Többek között a hermelin, a görény, a menyét, a patkány vagy az oposszum is szerepel rajta.
Potaka az új-zélandi rádiónak hangsúlyozta, hogy ezeket az állatokat kőkemény gyilkosoknak tartja, és közölte, hogy a kormány 2026 márciusában teszi közzé a részletes intézkedési tervet:
„Ahhoz, hogy növeljük a biodiverzitást, megőrizzük a táj jellegét, és olyan országgá tegyük Új-Zélandot, amilyennek szeretnénk látni, meg kell szabadulnunk ezektől a ragadozóktól”
– mondta.
A kóbor macskák bevonása a programba hosszú évek kampányának eredménye, miután a korábbi próbálkozások erős társadalmi ellenállást váltottak ki. Gareth Morgan környezetvédő már 2013-ban elindította „A macskáknak menniük kell” elnevezésű kampányát, amely nagy felháborodást keltett. Később egy, gyermekeket a kóbor macskák lelövésére ösztönző verseny is komoly tiltakozást váltott ki állatvédő szervezetek részéről – írja a The Guardian.
Mostanra azonban az új-zélandi természetvédelmi hivatal szerint a stratégia tervezetére érkezett visszajelzések nagy többsége támogatja a macskák visszaszorítását: a hozzászólók 90 százaléka egyetért a kóbor macskák visszaszorítására.
Az Állatkínzás Megelőzéséért Társaság ( SPCA ) tudományos munkatársa, Christine Sumner úgy nyilatkozott, hogy tisztában vannak az őshonos fajok védelmével kapcsolatos aggodalmakkal, ugyanakkor azt remélik, hogy a kormány több forrást biztosít majd a humánus módszerek alkalmazására.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)