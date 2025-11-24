Izrael egy légicsapással likvidálta a Hezbollah katonai vezetőjét, akinek ötmillió dolláros díj is volt a fején

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje célzott légicsapást mért Hajtam Ali Tabatabaira, a Hezbollah siíta terrorszervezet vezérkari főnökére Bejrútban vasárnap – jelentette be az IDF és az izraeli miniszterelnöki hivatal vasárnap. Hétfőre hivatalosan is megerősítették, hogy a vezérkari főnök meghalt a csapásban.

Július óta ez volt az első, Bejrútban végrehajtott izraeli légicsapás. „Továbbra is határozottan fel fogunk lépni, hogy megakadályozzunk minden fenyegetést az északi lakosok és Izrael ellen” – idézte Jiszráel Kac védelmi minisztert a tárca közleménye.

„Aki kezet emel Izraelre, annak le fogják vágni a kezét”

– tette hozzá Kac, és bejelentette, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel együtt „elszántan folytatni fogják a maximális érdekérvényesítés politikáját Libanonban és mindenhol máshol”, valamint, hogy nem engedik, hogy Izrael visszatérjen a 2023. október 7-e előtti állapotokhoz.

Hétfőre a Hezbollah is megerősítette, hogy a vezérkari főnök valóban meghalt a csapásban.

Az Egyesült Államokat nem értesítették előre az izraeli csapásról – mondta egy magas rangú amerikai tisztségviselő az izraeli 12-es kereskedelmi tévécsatornának. Ugyanakkor egy másik magas rangú amerikai tisztviselő szerint Washington már napok óta tudta, hogy Izrael fokozni készül a libanoni csapásokat, de „nem tudta előre a csapás időpontját, helyét vagy célpontját.”

Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is megerősítette, hogy a bejrúti csapás a Hezbollah vezérkari főnökét vette célba. „Nemrég az IDF Bejrút szívében csapást mért a Hezbollah vezérkari főnökére, aki a szervezet katonai építkezését és fegyverkezését irányította” – áll a miniszterelnöki hivatal közleményében. „A csapást Netanjahu miniszterelnök rendelte el a védelmi miniszter és az IDF vezérkari főnökének ajánlására” – tették hozzá, hangsúlyozva: „Izrael eltökélt, hogy bárhol és bármikor elérje céljait.”

Az izraeli hadsereg Tabatabait a Hezbollah vezérkari főnökeként nevezte meg; a likvidált katona lényegében a siíta terrorszervezet második számú vezetője volt Naim Kasszem főtitkár után.

Izrael az elmúlt hetekben fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteket, s azt állította, hogy a terrorszervezet megsérti az egy éve kötött tűzszünetet, valamint, hogy Libanon lassan halad a milícia lefegyverzésével. Július óta ez volt az első, Bejrút felett végrehajtott izraeli légicsapás. Júliusban – evakuálási figyelmeztetések után – az izraeli légierő a Hezbollah infrastruktúráját lőtte a libanoni fővárosban.

Az Irán által alapított és pénzelt Hezbollah ereje jelentősen gyengült az Izraellel vívott legutóbbi háború óta, amelyet csaknem egy éve zártak le tűzszünettel. A Hezbollah számára csapást jelentett továbbá korábbi fontos szövetségese, Bassár el-Aszad volt szíriai elnök hatalmának tavaly decemberi megdöntése is.

Régóta célpont volt, 5 millió dolláros díjat is felajánlottak már a róla szóló információkért

Az Israel Hayom című lap Hajtam Ali Tabatabai likvidálásával kapcsolatban felidézte: a katonai vezető a szervezet különleges erőinek parancsnoka volt Szíriában és Jemenben is, és együttműködött az Irán-barát milíciákkal. Cikkük szerint már 2016-ban nemzetközi terroristának minősítették, és azt írták róla: „Tevékenységei egy nagyobb erőfeszítés részét képezik, amelynek célja a régió destabilizálása.”

Ezzel együtt Tabatabai a Hezbollah egyik legrejtélyesebb alakja volt,

amit az is jelez, hogy az amerikai kormány a Rewards for Justice nevű program keretében korábban 5 millió dolláros jutalmat ajánlott fel a róla szóló információkért.

„Tabatabai szíriai és jemeni tevékenységei a Hezbollah nagyobb erőfeszítéseinek részét képezik, amelyek célja, hogy képzést, felszerelést és személyzetet biztosítsanak a szervezet destabilizáló regionális tevékenységeinek támogatására” – írták róla még 2016-ban az amerikaiak.

Izrael szerint a likvidált vezető veszélyt jelentett rájuk, újabb csapások jöhetnek a következő időszakban

Az Israel Hayom emellett arról is írt, hogy

Izrael (bizonyos mértékig) egyeztetett a műveletről az Egyesült Államokkal, és közölték Washingtonnak, hogy a csapás a a tűzszüneti megállapodásnak megfelelő módon történt, mivel Tabatabai terrorista tevékenységeket irányított.

Izraeli tisztviselők értékelése szerint a Hezbollah nem fog válaszlépéseket tenni az akció miatt. „Jelenleg nincs jele annak, hogy a Hezbollah válaszlépésre készülne. Az értékelés szerint nem fognak megtorlást alkalmazni” – mondta egy magas beosztásban lévő biztonsági tisztviselő a lap szerint.

Az izraeli hírszerzés úgy véli, hogy a Hezbollah gyorsabban újrafegyverkezik és építi újjá képességeit, mint ahogy azok gyengülnek.

Izrael ezért egy összepontosított katonai műveletre készül, amely várhatóan legalább néhány napig tart, és amelynek célja a terrorista szervezet jelentős mértékű meggyengítése lesz.

Izraelben úgy vélik, hogy amíg a Hezbollah folytatja erőinek helyreállítását, addig az ilyen jellegű akciók ismétlésére lesz szükség. A zsidó ország nyíltan vállalja szándékait: egyrészt nyomást gyakorolnak a libanoni kormányra, hogy fegyverezzék le a Hezbollahot, másrészt felkészítik az izraeli közvéleményt arra az eshetőségre is, hogy a lefegyverzési kísérlet kudarcba fulladhat.

Irán elítélte a csapást

Irán elítélte hétfőn, hogy az izraeli légierő előző nap célzott légicsapásban megölte a Hezbollah libanoni síita szervezet katonai parancsnokát Bejrútban – számolt be az MTI.

„Az iráni külügyminisztérium élesen elítéli a libanoni iszlám ellenállás nagy parancsnokának, a mártír Hajtam Ali Tabatabai hitvány kivégzését” – állt a teheráni tárca közleményében. Hangsúlyozták: a művelettel Izrael súlyosan megsértette a tavaly novemberben megkötött tűzszünetet, és brutális csapást mért Libanon nemzeti szuverenitására.

Kiemelt kép: izraeli repülõgéprõl kioldott bomba a becsapódása elõtt Bejrút déli elõvárosában, a többségében síiták lakta Dahíjében 2025. március 28-án, Izrael és a Hezbollah libanoni Irán-barát síita milícia közötti harcok idején. MTI/AP/Haszan Ammar.