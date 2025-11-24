Igazi New York-i történet: két nő autóján utazott egy patkány a LaGuardia repülőtérig – VIDEÓ

Az eset november 11-én történt. Meilani Felix éppen a reptér felé vezetett, amikor barátnője észrevette a rágcsálót. A páros reakciója gyorsan népszerűvé vált:
a barátnő videóra vette a jelenetet, miközben mindketten sikítoztak és nevetve próbálták feldolgozni a helyzetet.
A hívatlan kis utas azonban nem maradt sokáig. Ahogy a sofőr befordult egy kanyarban, a patkány leesett az autóról, és eltűnt az út szélén – írta az ABC.
A történet azonban itt nem ért véget. A nők a TikTokra posztolt videóban viccesen megjegyezték: „A patkány biztos hallotta, hogy Queensben jobb a sajt.”
WILD RIDE: Two women scream in disbelief as a rat climbs out of their car hood on a busy New York City road.
Közzétette: Fox News – 2025. november 21., péntek
A felvétel rövid idő alatt elterjedt a közösségi médiában, és sokak szerint ez az epizód tökéletesen összefoglalja, milyen is a mindennapi élet New Yorkban – ahol még az autóval utazó patkány sem számít lehetetlennek.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Twitter @Guardian)