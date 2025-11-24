Az izraeli vezérkari főnök menesztett több olyan parancsnokot, akiket felelősség terhelhet az október 7-i terrortámadás miatt

Éjál Zamír izraeli vezérkari főnök a hadsereg bejelentése szerint menesztette azokat a hírszerzési és katonai vezetőket, akik a Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-i terrortámadásakor szolgálatban voltak Izraelnek a Gázai övezettel szomszédos déli részén.

A hadsereg első belső vizsgálatait még Herci Halevi, az előző vezérkari főnök vezette, de Zamír egyik első döntéseként külső testületet állított fel a hibák feltárására. Az utóbbi testület szerint a korábbi vizsgálatok többsége nem volt megfelelő.

A vezérkari főnök által most eltávolított tábornokok közül a legtöbben már korábban lemondtak az aktív szolgálatról, de tartalékos állományban maradtak. Most azonban felmentették őket a tartalékos állományból is.

Zamír ezen kívül megrovásban részesített több más hírszerzési, légierő- vagy haditengerészeti parancsnokot is, de ők a posztjukon maradhatnak, egyes esetekben akár még évekig is.

Az elbocsájtottak között van többek közt Aharon Haliva, a katonai hírszerzés 2024 áprilisában lemondott vezetője, Oded Basiuk, a hadműveleti parancsnokság júliusban távozott vezetője, valamint Jaron Finkelman, a déli parancsnokság januárban lemondott vezetője. Megrovásban részesült Slomi Binder, a hírszerzési parancsnokság vezetője, Tomer Bar, a légierő parancsnoka és David Szaár Szalama, a haditengerészet vezetője.

„Nem könnyű olyan döntéseket hozni, amelyek általam nagyra tartott embereket érintenek. Az állam biztonságának szentelték az életüket, évtizedeken keresztül együtt harcoltam velük, és a legkiválóbb parancsnokaink közé tartoznak. De kötelességem világos határt húzni a parancsnoki felelősségben” – jelentette ki videoüzenetében a vezérkari főnök.

Zamír kijelentette, hogy a hadsereg „elszánta magát a Hamász támadása körülményeinek teljes körű, professzionális és mélyreható kivizsgálására. Ennek részeként egyebek többek között független vizsgálóbizottság felállításáról döntöttem” – mondta, miután „a hadsereg október 7-én kudarcot vallott fő feladatában, Izrael állampolgárainak megvédésében”.

Kiemelt kép: Izraeli katonák Izrael és a Gázai övezet határán Dél-Izraelben. MTI/EPA/Jim Hollander.