Az Egyesült Államok évtizedek óta titkolja a földön kívüli technológián végzett kísérleteket? – Egy új dokumentumfilm robbanthatja a bombát

A dokumentumfilm egyik fő alakja Luis Elizondo, az AATIP nevű Pentagon-program egykori vezetője, aki 2017-ben azért mondott le, mert szerinte a minisztérium titokban tartotta a legfontosabb adatokat – közölte a The Guardian. Egy másik kulcsszereplő Jay Stratton, aki kormányzati munkája során állítása szerint találkozott nem emberi technológiával.
A lap felhívta a figyelmet arra is: az, hogy a kongresszus 34 tagja – akik a politikai spektrum különböző oldalairól érkeztek –, továbbá számos ismert szakértő szerepel a filmben, komolyabb hitelességet kölcsönözhet az alkotásnak.
Arról nem is beszélve, hogy Marco Rubio jelenlegi amerikai külügyminiszter, valamint Jim Clapper, az Obama-kormány egykori hírszerzési igazgatója szintén vállalták a szereplést, ezzel tovább növelve a film súlyát.
A film szerint a kormányzat nem (csak) a pániktól tartott: a fő motiváció a UAP-technológia visszafejtéséért (vagyis technológiai értelemben vett hasznosításáért) folyó nemzetközi verseny. Ha kiderülne, mit tudnak az USA kutatói, akkor a versenytársak – például Oroszország vagy Kína – előnyhöz juthatnának – mondják a készítők.
Ugyanakkor a rendező, Dan Farah nem akart teret engedni az ellentétes véleményeknek a filmben;
állítása szerint a kétkedés csupán „irracionális stigma”, és az emberiség érdeke, hogy a tudomány nyíltan foglalkozzon a jelenséggel.
A film szerint a tanúvallomások a legerősebb bizonyítékok, mert a képi anyagokat ma már bárki mesterségesintelligencia-hamisítványnak minősíthetné. Farah úgy véli:
hamarosan elérkezik a pillanat, amikor egy amerikai elnök hivatalosan is kimondja, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban.
A The Age of Disclosure tehát nem csupán dokumentumfilm, hanem állítás: az igazságot elhallgatták, és a következő korszak az átláthatóság kora lehet.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)