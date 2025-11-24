Az Egyesült Államok évtizedek óta titkolja a földön kívüli technológián végzett kísérleteket? – Egy új dokumentumfilm robbanthatja a bombát

Dan Farah filmrendező új dokumentumfilmje, a The Age of Disclosure (magyarul: A közzététel kora) merész állítással indít: az Egyesült Államok évtizedeken át titkolta, hogy nem emberi eredetű járműveket és technológiát vizsgál. A filmben rengeteg volt katonai, hírszerzési és politikai vezető – köztük az amerikai kongresszus 34 tagja szólal meg – és a készítők szerint a filmből kiderül, hogy az UAP-ok (unidentified anomalous phenomena – azonosítatlan rendellenes jelenségek) valós jelenségek, és a közvéleménynek joga van tudni az igazságot.

A dokumentumfilm egyik fő alakja Luis Elizondo, az AATIP nevű Pentagon-program egykori vezetője, aki 2017-ben azért mondott le, mert szerinte a minisztérium titokban tartotta a legfontosabb adatokat – közölte a The Guardian. Egy másik kulcsszereplő Jay Stratton, aki kormányzati munkája során állítása szerint találkozott nem emberi technológiával.

A lap felhívta a figyelmet arra is: az, hogy a kongresszus 34 tagja – akik a politikai spektrum különböző oldalairól érkeztek –, továbbá számos ismert szakértő szerepel a filmben, komolyabb hitelességet kölcsönözhet az alkotásnak.

Arról nem is beszélve, hogy Marco Rubio jelenlegi amerikai külügyminiszter, valamint Jim Clapper, az Obama-kormány egykori hírszerzési igazgatója szintén vállalták a szereplést, ezzel tovább növelve a film súlyát.

A film szerint a kormányzat nem (csak) a pániktól tartott: a fő motiváció a UAP-technológia visszafejtéséért (vagyis technológiai értelemben vett hasznosításáért) folyó nemzetközi verseny. Ha kiderülne, mit tudnak az USA kutatói, akkor a versenytársak – például Oroszország vagy Kína – előnyhöz juthatnának – mondják a készítők.

Ugyanakkor a rendező, Dan Farah nem akart teret engedni az ellentétes véleményeknek a filmben;

állítása szerint a kétkedés csupán „irracionális stigma”, és az emberiség érdeke, hogy a tudomány nyíltan foglalkozzon a jelenséggel.

A film szerint a tanúvallomások a legerősebb bizonyítékok, mert a képi anyagokat ma már bárki mesterségesintelligencia-hamisítványnak minősíthetné. Farah úgy véli:

hamarosan elérkezik a pillanat, amikor egy amerikai elnök hivatalosan is kimondja, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban.

A The Age of Disclosure tehát nem csupán dokumentumfilm, hanem állítás: az igazságot elhallgatták, és a következő korszak az átláthatóság kora lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)