Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Amerikai „erkölcsi migránsok” és csalódott britek: miért költöznek nyugati állampolgárok Oroszországba a háború közepén?

Szerző: hirado.hu
2025.11.24. 14:23

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Még mindig akadnak nyugatiak, akik nem menekülnek Oroszországból – épp ellenkezőleg: odaköltöznek az Ukrajna elleni orosz invázió ellenére is. A motivációik között szerepel a kiábrándulás a „túlzottan woke-irányultságú” Nyugatból, valamint a vallási meggyőződés és a politikai elégedetlenség is.

A texasi Hare család két éve költözött Oroszországba, három gyerekkel. Úgy érezték, hogy az Egyesült Államokban a konzervatív keresztények ellen irányuló „démoni támadás” zajlik – elsősorban az iskolákban megjelenő LMBTQ-tartalmak miatt. Ivanovóban telepedtek le, messze a korábbi farmélettől. Úgy érzik, Oroszország szigorú LMBTQ-propagandaellenes törvényei nagyobb biztonságot adnak a családjuknak – írta cikkében a Sky News.

A Putyin által 2023-ban bevezetett, úgynevezett közös értékeken alapuló vízumot eddig több mint 2200 nyugati igényelte. Azoknak szól, akik szerint a nyugati országok túl liberálissá váltak.

A vízum nyelvtudás és szakmai alkalmasság nélkül hároméves tartózkodást biztosít.

A cikkben megszólaló britek úgy látják: Oroszország tiszta, biztonságos és kevésbé „progresszív”, mint a jelenlegi Egyesült Királyság. A vízumközvetítő cégek szerint akár heti nyolcvan brit is érdeklődik a lehetőségről. Az egyik brit interjúalany szerint a háború nem tényező számukra: „Nem az én ügyem. Nem politizálni jöttem.”

Bár a legtöbb nyugati külföldi elhagyta Oroszországot 2022 februárja után, egy kisebbség mégis érkezik – eltérő okokból, de közös motívummal: úgy érzik, a Nyugat eltávolodott értékeiktől.

A jelenség nagysága egyelőre korlátozott, de világosan mutatja, hogyan változik globálisan az identitásról, kulturális konfliktusokról és politikai lojalitásról szóló párbeszéd.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Moszkva 2024. június 9-én (Fotó: Getty Images/ Ulf Mauder )

bevándorlásorosz–ukrán háború Egyesült ÁllamokOroszország

Ajánljuk még

 