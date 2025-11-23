Volodimir Zelenszkij: Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump erőfeszítéseiért

Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump amerikai elnök segítő erőfeszítéseiért – írta vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán.

„Ukrajna hálás az Egyesült Államoknak, minden egyes amerikai szívnek és személyesen (Donald) Trump (amerikai) elnöknek a segítségért, amely kezdve a Javelin (páncéltörő rakétákkal) ukránok életét menti. Hálásak vagyunk mindenkinek Európában, a G7-ben és a G20-ban, aki segít nekünk életet menteni. Fontos megőrizni a támogatást” – hangsúlyozta az ukrán vezető.

Mint írta, nem szabad elfelejteni a legfőbb célt, a háború megfékezését és azt, hogy ne lángoljon fel ismét. „Ehhez méltó békére van szükség” – tette hozzá.

„Éppen ezért dolgozunk olyan figyelmesen minden ponton, minden lépésen a béke felé. Mindennek megfelelően kell működnie – úgy, hogy valóban véget lehessen vetni ennek a háborúnak megakadályozva annak újbóli kitörését.

Köszönet mindenkinek, aki segít! Köszönet Amerikának! Köszönet Európának!”

– olvasható Zelenszkij bejegyzésében, amelyet azt követően tettek közzé, hogy Trump elnök Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy Ukrajna vezetése semmilyen hálát nem mutatott az amerikai erőfeszítésekért.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben 2025. augusztus 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)