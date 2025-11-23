Műsorújság
Volodimir Zelenszkij: Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump erőfeszítéseiért

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.23. 21:53

| Szerző: hirado.hu
Ukrajna hálás az Egyesült Államok és Donald Trump amerikai elnök segítő erőfeszítéseiért – írta vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldalán.

„Ukrajna hálás az Egyesült Államoknak, minden egyes amerikai szívnek és személyesen (Donald) Trump (amerikai) elnöknek a segítségért, amely kezdve a Javelin (páncéltörő rakétákkal) ukránok életét menti. Hálásak vagyunk mindenkinek Európában, a G7-ben és a G20-ban, aki segít nekünk életet menteni. Fontos megőrizni a támogatást” – hangsúlyozta az ukrán vezető.

Mint írta, nem szabad elfelejteni a legfőbb célt, a háború megfékezését és azt, hogy ne lángoljon fel ismét. „Ehhez méltó békére van szükség” – tette hozzá.

„Éppen ezért dolgozunk olyan figyelmesen minden ponton, minden lépésen a béke felé. Mindennek megfelelően kell működnie – úgy, hogy valóban véget lehessen vetni ennek a háborúnak megakadályozva annak újbóli kitörését.

Köszönet mindenkinek, aki segít! Köszönet Amerikának! Köszönet Európának!”

olvasható Zelenszkij bejegyzésében, amelyet azt követően tettek közzé, hogy Trump elnök Truth Social közösségi oldalán azt írta, hogy Ukrajna vezetése semmilyen hálát nem mutatott az amerikai erőfeszítésekért.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben 2025. augusztus 17-én. (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

