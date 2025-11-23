Ukrajnát törik be először, aztán jöhetnek az oroszok – Trump különmegbízottja szerint Zelenszkij nem fogja támadni a béketervet

Dicsérte a 28 pontos béketervet Keith Kellogg, Donald Trump ukrajnai különmegbízottja. A diplomata a Fox Newsnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy megítélése szerint Zelenszkij sem fogja elutasítani a béketervet.

Donald Trump ukrajnai különmegbízottja, Keith Kellogg dicsérte a háború megoldására irányuló új béketervet. A Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy a felek most „két méterre” vannak a háború befejezésétől, de a tervet még finomítják.

„Trump eljuttatott minket egy olyan pontra, amelyre a hadseregben azt mondjuk, hogy az utolsó 10 méter a célpontig mindig a legnehezebb, mi pedig az utolsó két méternél tartunk. Már majdnem ott vagyunk”– magyarázta az ukrajnai különmegbízott, aki kiemelte, hogy az ukránok bíznak az amerikaiakban.

Keith Kellogg szerint Volodimir Zelenszkij támogatni fogja a béketervet, ahogyan azt pénteki beszédében sem utasította el. Sajtóértesülések szerint

Rusztem Umerov a Steve Witkoff-fal folytatott találkozóján kijelentette, hogy Zelenszkij kész kompromisszumra a donbászi területek kérdésében és az ukrán hadsereg 600 ezer főre csökkentésében

– idézte fel a Zn.ua.

A keretmegállapodás még nem végleges, a sorrend világos

„Ukrajnát törik be először, aztán jöhetnek az oroszok” – így értékelte a békestratégiát a Kellog interjúja kapcsán a Karpathir.com. Kiemelték, hogy a béketerv egyik kulcsfeltétele, hogy

Ukrajnának 100 napon belül választásokat kell tartania.

Volodimir Zelenszkij esetleges amerikai útját is mérlegelik az aláírás érdekében.

A diplomata a Fox Newsnak adott interjújában kifejtette: bár a keretmegállapodás még nem végleges, a sorrend világos:

először az ukrán felet kell „meglökni” a megegyezés felé,

és csak ezt követően lehet nyomást gyakorolni Oroszországra.

A béketerv egyik legfontosabb pontja a belpolitikai rendezés. Kellogg hangsúlyozta, hogy a dokumentum egyértelmű feltételként szabja meg a választások megtartását. Ukrajnának mindössze 100 napja lenne a voksolás lebonyolítására. Kellogg szerint a választásokra azért van szükség, hogy „megnyugtassák az ukrán lakosságot és a szabad világot”.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogadja Keith Kellogg altábornagyot, Donald Trump amerikai elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottját Kijevben 2025. február 20-án. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)