Ukrajna és nyugati szövetségesei tárgyalásokat kezdtek Genfben az amerikai béketervről

Vasárnap Genfben megkezdődtek az Ukrajna és nyugati szövetségesei közötti tárgyalások az Egyesült Államok által javasolt, a háború befejezését célzó béketervről – közölték vasárnap ukrán tisztségviselők.

Az ukrán küldöttség vezetője, Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök a közösségi médiában közölte, hogy megtartották első találkozójukat az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország nemzetbiztonsági tanácsadóival.

A szövetségesek kiállnak Kijev mellett, hogy módosítsák a tervet, amelyet Moszkva számára kedvezőnek tartanak.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter várhatóan Dan Driscoll-lal, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetőjével és Donald Trump elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal együtt csatlakozik a tárgyalásokhoz. „A következő találkozó az amerikai delegációval lesz. Nagyon konstruktív hangulatban vagyunk” – mondta Jermak. „Továbbra is együtt dolgozunk az Ukrajna számára tartós és igazságos béke elérése érdekében”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy várja a tárgyalások eredményét. „Mindannyiunknak szükségünk van egy pozitív eredményre” – mondta. „Az ukrán és az amerikai küldöttség, valamint európai partnereink küldöttsége szoros kapcsolatban áll egymással, és nagyon remélem, hogy lesz eredmény. Meg kell állítani a vérontást, és garantálni kell, hogy a háború ne törjön ki újra” – írta vasárnap a Telegramon.

Zelenszkij kijelentette, hogy szigorú választás előtt állhat: vagy kiáll országa szuverén jogaiért, vagy megőrzi az Egyesült Államok támogatását, amelyre szüksége van.

A terv számos olyan orosz követelést elfogad, amelyet Zelenszkij több tucatszor kategorikusan elutasított, többek között a nagy területek feladását. Az ukrán vezető megfogadta, hogy népe „mindig meg fogja védeni” hazáját.

A vasárnapi tárgyalások előtt Alice Rufo, Franciaország védelmi minisztériumának miniszterhelyettese a France Info televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a tárgyalások fő témái között vannak a tervben szereplő, az ukrán hadseregre vonatkozó korlátozások, amelyeket ő „a szuverenitás korlátozásának” nevezett. „Ukrajnának képesnek kell lennie megvédeni magát” – mondta.

Donald Trump szombaton a Fehér Ház előtt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az amerikai javaslat nem az ő „végső ajánlata.”.

„Békét szeretnék elérni. Ennek már régen meg kellett volna történnie. Az ukrán-orosz háborúnak soha nem lett volna szabad kitörnie”

– mondta. Hozzátette: „Így vagy úgy, de véget kell vetnünk neki”.

Kiemelt kép: Őrök az Egyesült Államok genfi állandó képviseletének bejáratánál 2025. november 23-án, amikor Marco Rubio amerikai külügyminiszter, Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Daniel Driscoll, a Pentagon szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetője ukrán tisztségviselőkkel tárgyal Genfben Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketervéről. (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Martial Trezzini)