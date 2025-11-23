Szőrnyű tragédia: kizuhant az ablakon és meghalt egy 19 éves fiú a füleki bálon

Péntek éjjel a városi művelődési központban magánszervezésben megtartott Katalin-bál során tragikus esemény történt.

Az egyik fiatal résztvevő előtt kiszakadt a bálterem ablakának korlátja. A tizenkilenc éves környékbeli fiatalember sajnos nem élte túl a zuhanást – írja a füleki városi hivatal a Facebook-bejegyzése alapján a Paraméter

Sajtóinformációk szerint az elhunyt fiatalember Ajnácskőről származik, és Zoltánnak hívják.

Az ügyben rendőrségi vizsgálat indult, amely során kiderülhet, kit terhel a felelősség.

„A város és a városi művelődési központ illetékes munkatársai minden lehetséges módon közreműködnek a tragédia körülményeinek feltárásában” – szögezték le.

Agócs Attila, Fülek polgármestere a Paraméternek elmondta, hogy a kultúrház hatvanas években épült. 2019-ben rendbehozták a belterét saját forrásból, de a korlátokhoz nem nyúltak. Jövő tavasszal kezdődik az épület felújítása, beleértve a hőszigetelést, erről a múlt héten írtak alá szerződést.

„Tekintettel arra, hogy az épület két emeletén hasonló kialakítású, földig érő ablakokhoz tartozó korlátok találhatók, ezek megközelítése és használata a vizsgálat lezárultáig – nagy valószínűséggel az épület tavaszra tervezett külső felújításának megkezdéséig – szigorúan szabályozva és ellenőrizve lesz” – olvasható a füleki városi hivatal Facebook-oldalán.

