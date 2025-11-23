Svájcban tárgyalnak az ukrajnai háborúval kapcsolatban, Donald Trump is megszólalt

Donald Trump közölte, hogy az USA és Oroszország által kidolgozott ukrajnai béketerv nem végleges ajánlat, miután az európai szövetségesek aggodalmukat fejezték ki a Kijevre vonatkozó engedmények miatt.

A Sky News beszámolója szerint Donald Trump azt mondta, hogy az Ukrajnára vonatkozó 28 pontos béketerv „messze nem a végső ajánlat” a genfi válságtárgyalások előtt. A dél-afrikai G20-csúcson, a hivatalos programon kívül találkozó európai és más nyugati vezetők

sietve próbáltak reagálni az amerikai elnök követelésére, miszerint Ukrajnának el kellene fogadnia a Trump-adminisztráció és a Kreml által összeállított tervet.

A vezetők szombati közös nyilatkozatukban azt mondták: a terv – amelyről az USA tagadja, hogy „orosz kívánságlista” lenne – alapul szolgálhat a háború lezárását célzó tárgyalásokhoz, de további munkára van szükség. Ennek eredményeként

vasárnapra gyorsan összehívtak egy találkozót a svájci Genfben, ahol a francia, brit és német nemzetbiztonsági tanácsadók egyeztetnek majd az EU, az USA és Ukrajna képviselőivel.

Az ukrán delegáció tagjai:

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke, a delegáció vezetője;

Rusztem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára;

Kirilo Budanov, a védelmi hírszerzés vezetője;

Andrij Hnatov vezérkari főnök;

Oleh Ivascsenko, a külföldi hírszerzés vezetője;

Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes.

Amerikai részről kevesebben utaznak el Genfbe, a svájci tárgyaláson Washingtont az alábbi tisztviselők képviselik:

Marco Rubio külügyminiszter;

Steve Witkoff elnöki különmegbízott;

Dan Driscoll hadügyminiszter.

A tárgyalások előtt Volodimir Zelenszkij videóüzenetében azt mondta: az ukrán küldöttek „tudják, hogyan kell megvédeni Ukrajna nemzeti érdekeit, és pontosan mit kell tenni azért, hogy Oroszország ne tudjon újabb inváziót indítani.” Hozzátette: „A valódi béke mindig biztonságon és igazságon alapul.”

A 28 pontos béketerv nagyon hasonlít a Kreml által az elmúlt négy évben többször is hangoztatott követeléslistára, és elfogadása esetén Ukrajnának területet kellene átadnia Oroszországnak, valamint csökkentenie kellene haderejét.

Donald Trump ugyanakkor azt szeretné, ha Ukrajna csütörtökig választ adna a tervre, bár jelezte, hogy ez a határidő meghosszabbítható. Az amerikai elnök szombaton újságírók kérdésére azt mondta a Fehér Ház előtt a béketervvel kapcsolatban, hogy az nem „végső ajánlat.”

„Szeretnénk elérni a békét, már régen meg kellett volna történnie. Az ukrajnai háború Oroszországgal soha nem tört volna ki, ha én vagyok az elnök. Most azon dolgozunk, hogy véget vessünk neki. Valamilyen módon, de be kell fejezni”

– jelentette ki Donald Trump.

„I would like to get to PEACE… We’re trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended,” says @POTUS on his Russia-Ukraine peace proposal. If Zelensky rejects the plan, „then he can continue to fight his little heart out.” pic.twitter.com/h4DJ4yfZHy — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 22, 2025

Marco Rubio külügyminiszter ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy a békejavaslatot az Egyesült Államok készítette. Több amerikai szenátor ugyanis „orosz kívánságlistának” nevezte azt. Az amerikai diplomácia vezetője azonban hangsúlyozta, hogy a javaslat tartalmaz orosz oldalról érkező inputokat, de ugyanígy a múltbeli és jelenlegi ukrán álláspontot is.

Kiemelt kép: Donald Trump (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)