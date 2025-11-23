Műsorújság
Sulyok Tamás képviseli Magyarországot az EU és Afrika közötti csúcstalálkozón

2025.11.23. 17:52

| Szerző: hirado.hu
Az Angola fővárosában megrendezésre kerülő nemzetközi találkozó célja, hogy a stratégiai partnerség keretében biztosítsa és fenntartsa a rendszeres és folyamatos párbeszédet a két kontinens országait érintő legfontosabb ügyekben, kihívásokban.

Dr. Sulyok Tamás képviseli Magyarországot az Európai Unió és az Afrikai Unió luandai csúcstalálkozóján – olvasható a Sándor-palota közleményében. A köztársasági elnök 2025. november 24-től Magyarország képviseletében részt vesz a 7. EU-Afrika csúcstalálkozón az angolai fővárosban.

Az állam- és kormányfői szintű találkozó célja, hogy a stratégiai partnerség keretében biztosítsa és fenntartsa a rendszeres és folyamatos párbeszédet a két kontinens országait érintő legfontosabb ügyekben, kihívásokban.

Az egyeztetésen 15 év után képviseli újra köztársasági elnök Magyarországot.

A nemzetközi eseményen a magyar államfő a „Béke, biztonság és kormányzás” témában szólal fel.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a Parlamentben 2025. június 12-én. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

