Nem engednék leépíteni az ukrán hadsereget: itt az európai vezetők válasza Trump béketervére

Válaszoltak az európai vezetők a Washington által javasolt béketerv, amelyet sokan oroszbarátnak neveztek, és aggodalmat keltett Ukrajna európai szövetségesei körében. Donald Trump amerikai elnök korábban a november 27-ét nevezte céldátumként arra, hogy Kijev elfogadja a békemegállapodást.

A Washington Post szerint az amerikai elnök, Donald Trump adminisztrációja által összeállított 28 pontos javaslatot úgy minősítették, mint „alapot amely további munkát igényel” minősítették, amelyről a zn.ua számolt be. A Washington Post által megismert európai javaslat a következőket tartalmazza:

az ukrán fegyveres erők létszámának korlátozásáról való lemondást;

Ukrajna ellenőrzésének helyreállítását a zaporizzsjai atomerőmű és a kahovkai gát felett;

Ukrajna számára „szabad hajózási útvonal” biztosítását a Dnyeperen, valamint a Kinburn-félsziget feletti ellenőrzést.

Az ukrán portál által is idézett dokumentum szerint a többi területi kérdést a tűzszünet elrendelése után kell rendezni. Mint írják, az európai vezetők – köztük Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár – közös nyilatkozatban fejezték ki aggodalmukat az ukrán fegyveres erőkre vonatkozó korlátozások miatt, mert azok álláspontjuk szerint Ukrajnát kiszolgáltatottá tennék a jövőbeli orosz támadásokkal szemben.

A nyilatkozatban hozzátették: „Ismét hangsúlyozzuk, hogy az Európai Uniót és a NATO-t érintő elemek megvalósításához az EU- és NATO-tagállamok jóváhagyására lesz szükség.” A cikkben beszámoltak arról is, hogy magas rangú európai tisztviselők – többek között Franciaországból, Németországból és Nagy-Britanniából – szintén csatlakoztak a genfi béketervről szóló tárgyalásokhoz.

Az Egyesült Államok új béketervét hivatalosan nem tették közzé, de a sajtóban nyilvánosságra került részletek szerint a terv értelmében Ukrajnának jelentős engedményeket kellene tennie Oroszország felé, többek között területeket kellene átadnia az oroszoknak, és csökkentenie kellene haderejét.

A tervet ugyanakkor széles körben érték bírálatok, mert egyes vélemények szerint túlzottan oroszbarátnak tartják, míg más szakértők „Ukrajna elárulásának” nevezték a megfogalmazott ajánlatokat.

Donald Trump amerikai elnök korábban a november 27-ét nevezte céldátumként arra, hogy Kijev elfogadja a békemegállapodást. Egyes sajtóorgánumok arról számoltak be, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Ukrajnára, többek között azzal, hogy felfüggesztheti a hírszerzési információk átadását és a fegyverszállításokat. Ugyanakkor november 22-én, szombaton az amerikai elnök negatívan reagált arra a kérdésre, hogy a terv az Ukrajnának ezen a héten bemutatott változata végső ajánlatnak számít-e.

A Washington Post szerint Trump békejavaslatai nyitottak a tárgyalásra, és a széles körben tapasztalt szkepticizmus ellenére az amerikai tisztviselők hangsúlyozzák, hogy a tárgyalások rugalmasak lesznek, nem pedig Kijevre vonatkozó kötelező utasítások. Ugyanakkor az újság kiemeli, hogy Zelenszkijnek nehéz, fájdalmas döntést kell majd meghoznia.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Maria Senovilla)