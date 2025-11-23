Manfred Weber szerint NATO-vá kell alakítani az Európai Uniót

„Nem hagyatkozhatunk többé teljes mértékben az Egyesült Államokra” – hangoztatta Weber a Bild am Sonntag című német vasárnapi lapnak nyilatkozva. Úgy fogalmazott, hogy „történelmi pillanatokat élünk” jelenleg. Szerinte nemcsak Ukrajnáról van szó, hanem „mindannyiunk biztonságáról”.
A néhány napja ismertetett amerikai béketervet is bírálta különös tekintettel arra, hogy Ukrajnának a dokumentum rendelkezései szerint egyebek között területeket kellene feladnia és korlátoznia a hadserege méretét. A német politikus szerint
nem lehet a kijevi vezetést területi engedményekre kényszeríteni.
Emellett katonai értelemben meg kell erősíteni, nem pedig meggyengíteni – fűzte hozzá.
Kiemelt kép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, a bajor Keresztényszociális Unió, a CSU listavezetője az európai parlamenti választásokon a pártnak az európai parlamenti választások alkalmából tartott müncheni kongresszusán (Fotó: 2024. április 27-én.MTI/EPA/Leonhard Simon)