Drónberepülések miatt leállították szombaton a légi forgalmat Eindhoven repülőterén

Drónberepülések miatt leállították a légi forgalmat a dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este – közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en.

A tárcavezető szerint a drónelhárító berendezések készenlétben állnak, folyamatban van az ügy vizsgálata. Korábban a holland védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy

péntek este a hadsereg lelőtt több drónt, amelyet Volkel város légi bázisa fölött észleltek, Eindhoventől mintegy 40 kilométerre.

Az utóbbi hónapokban szerte Európában több alkalommal zavarták meg drónok a légi közlekedést. Szeptemberben több mint húsz orosz drón repült be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percet tartózkodott Észtország légterében.

Azóta több alkalommal láttak – többnyire azonosítatlan eredetű – drónokat különböző európai repülőterek közelében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „hibrid hadviselésnek” nevezte a berepüléseket.

