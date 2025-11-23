Drónberepülések miatt leállították szombaton a légi forgalmat Eindhoven repülőterén

A tárcavezető szerint a drónelhárító berendezések készenlétben állnak, folyamatban van az ügy vizsgálata. Korábban a holland védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy
péntek este a hadsereg lelőtt több drónt, amelyet Volkel város légi bázisa fölött észleltek, Eindhoventől mintegy 40 kilométerre.
Az utóbbi hónapokban szerte Európában több alkalommal zavarták meg drónok a légi közlekedést. Szeptemberben több mint húsz orosz drón repült be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percet tartózkodott Észtország légterében.
Azóta több alkalommal láttak – többnyire azonosítatlan eredetű – drónokat különböző európai repülőterek közelében.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „hibrid hadviselésnek” nevezte a berepüléseket.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)