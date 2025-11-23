Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Drónberepülések miatt leállították szombaton a légi forgalmat Eindhoven repülőterén

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.11.23. 08:14

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Drónberepülések miatt leállították a légi forgalmat a dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este – közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en.

A tárcavezető szerint a drónelhárító berendezések készenlétben állnak, folyamatban van az ügy vizsgálata. Korábban a holland védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy

péntek este a hadsereg lelőtt több drónt, amelyet Volkel város légi bázisa fölött észleltek, Eindhoventől mintegy 40 kilométerre.

Az utóbbi hónapokban szerte Európában több alkalommal zavarták meg drónok a légi közlekedést. Szeptemberben több mint húsz orosz drón repült be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percet tartózkodott Észtország légterében.

Azóta több alkalommal láttak – többnyire azonosítatlan eredetű – drónokat különböző európai repülőterek közelében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke „hibrid hadviselésnek” nevezte a berepüléseket.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)

 

drónhadsereg repülőtér Amszterdam

Ajánljuk még

 