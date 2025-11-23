Műsorújság
Donald Trump hálátlannak nevezte Ukrajna vezetését – az amerikai elnök kifejtette, hogyan lehetett volna elkerülni a háborút

Szerző: hirado.hu
2025.11.23. 16:59

Ukrajna vezetése semmiféle hálát nem mutatott az erőfeszítéseinkért – fakadt ki közösségi platformján Donald Trump, aki ismét nyomatékosította, hogy a fegyveres konfliktus miatt elődjét, Joe Bident okolja és úgy vélekedett, hogy megfelelő és határozott amerikai, illetve ukrán vezetés esetén nem tört volna ki az orosz-ukrán háború.

„Az Oroszország és Ukrajna közötti háború erőszakos és borzalmas konfliktus, amely megfelelő és határozott amerikai és ukrán vezetés mellett soha nem következhetett volna be” – szögezte le az Egyesült Államok elnöke vasárnap a saját közösségi platformján.

 

 

Bejegyzésében Donald Trump hangsúlyozta, hogy jóval második elnöki ciklusa előtt,a Biden-adminisztráció idején tört ki ez a háború. Kiemelte, ha nem csalták volna el a 2020-as elnökválasztást a radikális baloldali ellenfelei, a demokraták, akkor ma nem dúlna Ukrajnában háború.

„Egy olyan háborút örököltem, amelynek soha nem lett volna szabad kitörnie, és amely minden fél számára veszteség, különösen azoknak a millióknak, akiknek teljesen feleslegesen kellett meghalniuk” – tette hozzá.

„Ukrajna vezetése semmiféle hálát nem mutatott az erőfeszítéseinkért,

és Európa továbbra is vásárol olajat Oroszországtól. Az Egyesült Államok pedig hatalmas fegyvermennyiséget ad el a NATO-nak, hogy továbbítsák Ukrajnának” – fakadt ki az amerikai elnök, aki zárójelben azt is megjegyezte, hogy a korrupt Joe Biden mindent ingyen adott, beleértve a nagy pénzeket is.

„Isten áldja mindazokat az életeket, amelyek elvesztek ebben az emberi katasztrófában”

– zárta bejegyzését az Egyesült Államok elnöke.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök  Kuala Lumpurban 2025. október 26-án. (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Vincent Thian)

orosz–ukrán háború Donald Trump Egyesült Államok

