Az amerikai külügyminiszter leszögezte, Washington dolgozta ki a béketervet

Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki – jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.

Marco Rubio a közösségi média platformon, az X-en azt írta, hogy a terv „erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz.” Megjegyezte, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, „az orosz fél észrevételei” és „Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei” alapján.

The peace proposal was authored by the U.S. It is offered as a strong framework for ongoing negotiations It is based on input from the Russian side. But it is also based on previous and ongoing input from Ukraine. https://t.co/JWbAQ04kcw — Marco Rubio (@marcorubio) November 23, 2025

Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy, a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át. „Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk” – mondta, hivatkozva egy, az amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.

Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv „lényegében az oroszok kívánságlistája,” amely „iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére”. Donald Trump amerikai elnök

kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat.

Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.

