Az amerikai külügyminiszter leszögezte, Washington dolgozta ki a béketervet

Marco Rubio a közösségi média platformon, az X-en azt írta, hogy a terv „erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz.” Megjegyezte, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, „az orosz fél észrevételei” és „Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei” alapján.
Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy, a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át. „Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk” – mondta, hivatkozva egy, az amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.
Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv „lényegében az oroszok kívánságlistája,” amely „iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére”. Donald Trump amerikai elnök
kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat.
Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.
Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy szûkebb körû megbeszélésen, amelyet a NATO kétnapos külügyminiszteri találkozójának második napi ülése mellett tartanak a szervezet brüsszeli székházában 2025. április 4-én. (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Nicolas Tucat)