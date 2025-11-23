Amerikai külügyminiszter Genfben: A békefolyamat eddigi legeredményesebb beszélgetésen van túl Washington és Kijev

A békefolyamat eddigi legeredményesebb beszélgetésen van túl az amerikai és az ukrán delegáció - erről az amerikai külügyminiszter beszélt Genfben, ahol Donald Trump elnök béketervéről tárgyalnak. A hírügynökségi jelentések szerint eközben az európai vezetők és Ukrajna ellenjavaslatot is készítenek, valamint azt is vizsgálják, hogyan tudnák pótolni az amerikai támogatást, ha Ukrajna nem fogadná el az amerikai javaslatot – hangzott el az M1 híradójában.

Reggel landolt az amerikai külügyminiszter gépe Genfben. Marco Rubio azért utazott Svájcba, hogy Ukrajna és Európa képviselőivel tárgyaljon az Egyesült Államok béketervéről. Az amerikai küldöttségben ott volt Donald Trump különmegbízottja is, Volodimir Zelenszkij helyett viszont Andrij Jermak elnöki kabinetvezető utazott Svájcba.

Bloomberg: Ukrajna és Brüsszel ellenjavaslatot készített válaszul az amerikai béketervre

Produktív és az eddigi legjelentősebb találkozó zajlik – értékelt a megbeszélés szünetében az amerikai külügyminiszter kiemelve: a tervezet finomhangolásán dolgoznak.

„Közelebb kerülhetünk ahhoz, amivel Ukrajna és az Egyesült Államok is teljesen elégedett. És persze ott van az orosz oldal is. De a kilenc hónapban megtudtuk, hogy mely dolgok a valóban fontosak nekik” – mondta Marco Rubio

Andrij Jermak úgy fogalmazott: jelentős előrehaladást értek el.

„Ma és a következő napokban is közös javaslatokon dolgozunk, és bevonjuk európai barátainkat is. A végső szót a vezetőink – az Egyesült Államok és Ukrajna elnökei – fogják kimondani” – hangsúlyozta az ukrán elnöki kabinetvezető.

Az amerikai elnök jövő hét csütörtökig adott időt Volodimir Zelenszkijnek a béketerv elfogadására.

Donald Trump ugyanakkor hangsúlyozta: a mostani javaslat nem a végleges változat. „Nem ez a végső ajánlatom. Békét szeretnék kötni, aminek régen meg kellett volna történnie. Így vagy úgy, de véget kell vetnünk a háborúnak” – fogalmazott Donald Trump, aki korábban azt mondta:

ha Zelenszkij nemet mond akkor amerikai segítség nélkül marad.

Később pedig az amerikai elnök kifakadt Ukrajnára és Európára, amikor közösségi oldalán azt írta: semmilyen hálát sem mutatnak az erőfeszítéseiért. Brüsszel és Ukrajna európai támogatói ugyanis szombaton egy válságtanácskozáson arra jutottak, hogy a terven még dolgozni kell és az EU-t valamint Ukrajnát is be kell vonni a tárgyalásokba. Hétfőre pedig rendkívüli uniós csúcsot hívtak össze. Az Európai Tanács elnöke jelezte:

az EU kész részt venni a békefolyamatban, de elfogadhatatlannak tartja, hogy Ukrajna engedményeket tegyen.

A német kancellár nem hiszi, hogy a határidőig megszületik az Ukrajnának is elfogadható megoldás, mert szerinte nagyon messze van egymástól az európai és ukrán valamint az amerikai álláspont. „Csütörtökig kellene megállapodni. Ettől még nagyon messze vagyunk. Szkeptikus vagyok, hogy a jelenlegi nézetkülönbségek mellett ilyen eredmény lehetséges” – mondta Friedrich Merz.

A Bloomberg pedig arról írt:

elkészült Brüsszel és Ukrajna ellenjavaslata az amerikai béketervre.

Eszerint csak a tűzszünet után lehet területi kérdésekről tárgyalni és Ukrajna nem mondana le bizonyos területekről sem, ahogy a hadsereget sem korlátoznák nagy mértékben.

Közben a háttérben Brüsszelben már azt tervezgetik, hogy mire lesz szüksége Ukrajnának a háború folytatásához, ha az USA végleg kiszáll. A Politico szerint több céggel tárgyalnak egyebek mellett a kieső hírszerzési információk pótlásáról.

Donald Trump békeerőfeszítéseit Brüsszel megpróbálja aláásni

– erről a magyar külügyminiszter beszélt a Kossuth rádióban. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: az Egyesült Államok a józan észre alapuló stratégiát folytat, a nyugat európai politikusok között viszont háborús hangulat jött létre. A miniszter leszögezte: a háborút be kell fejezni és Magyarország támogatja Donald Trump békeerőfeszítéseit.

Kiemelt kép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője és Marco Rubio amerikai külügyminiszter közös sajtóértekezlete a Donald Trump amerikai elnök ukrajnai béketervéről tartott tárgyalásukon az Egyesült Államok genfi állandó képviseletén 2025. november 23-án. (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Martial Trezzini)