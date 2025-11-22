Szijjártó Péter: Magyarország határozottan elítéli a keresztény közösségek elleni súlyos támadásokat Nigériában

„Magyarország határozottan elítéli a keresztény közösségek elleni súlyos támadásokat Nigériában, azt hogy fegyveresek előző nap több száz embert raboltak el egy katolikus iskolából és egy istentiszteletről” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy előző nap súlyos támadások érték Nigériában a keresztény közösséget, ugyanis

fegyveresek 303 diákot és tizenkét tanárt raboltak el a St. Mary katolikus iskolából a Niger állambeli Papari Agawarában, miközben egy másik támadás során a Kwara állambeli Krisztus Apostoli Egyház gyülekezetének istentiszteletéről hurcoltak el 38 embert és gyilkoltak meg legalább két hívőt.

„Határozottan elítéljük a keresztény közösségek elleni erőszakot. A vallásszabadság alapvető és sérthetetlen jog; számítunk arra, hogy a nigériai hatóságok tovább erősítik a keresztény és minden más vallási közösség védelmét, és következetesen fellépnek a támadások elkövetőivel szemben” – közölte.

„Szolidaritásunkat fejezzük ki az áldozatokkal, családjaikkal, valamint mindazokkal a nigériai közösségekkel, amelyeket ma vallási meggyőződésük miatt támadások érnek” – tette hozzá.

„Magyarország 2017-ben, a világon elsőként indított kormányzati programot az üldözött keresztények megsegítésére,

amelynek keretében a nigériai keresztények számára is számos alkalommal nyújtott humanitárius adományt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a segítséget oda vigyük, ahol a legnagyobb szükség van rá” – húzta alá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Mike Agada)