J.D. Vance a Breitbart News újságírójának, Matthew Boyle-nak nyilatkozott , amelyet később a Fehér Ház is közvetített. A Trump által kidolgozott béketerv részeként Vance azt mondta, hogy az amerikai elnök szerint Ukrajna és Oroszország között valamilyen „kulturális cserének” kellene történnie – írja a Daily Star.

Vance úgy fogalmazott:

„Miért ne hagynák abba egymás öldöklését, és miért ne kezdhetnének kereskedni? Miért ne folytatnának az oroszok és az ukránok kereskedelmet, miért ne utaznának a két ország között, és miért ne vegyenek részt valamilyen kulturális cserében? Ez Trump alapvető álláspontja ezekben a kérdésekben.”

És, ha több béke lenne a világban, az jó lenne az amerikai munkásoknak. Jó lenne az amerikai népnek. Az elnök továbbra is a békére fog törekedni. Eddig nagyon jól teljesített, de folytatni fogja a munkát ezen a téren” – tette hozzá.

A Daily Star cikke emlékeztetett, hogy J.D. Vance nyilatkozata akkor hangzott el, amikor az Egyesült Államok és Oroszország kidolgozott egy tervet az ukrajnai háború lezárására, amely jelentős engedményeket követel Kijevtől.

Ez magában foglalja a Kreml által ismételten felvetett követelések teljesítését. A cikk szerint ugyanakkor nem világos, hogy a terv Oroszország részéről milyen engedményeket kér. Az Associated Pressnek nyilatkozó forrás megerősítette, hogy a keret része Moszkva ígérete, miszerint nem hajt végre további támadásokat.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt csütörtökön megerősítette, hogy

Marco Rubio külügyminiszter és Steve Witkoff amerikai különmegbízott egy hónapja dolgoznak titokban a béketerven, miközben az ukránok és oroszok is beleszólhattak a feltételek kialakításába, hogy mindkét fél számára elfogadható legyen.

Egy másik fejlemény szerint Oroszország fő katonai vezetője, Valerij Geraszimov vezérkari főnök bejelentette, hogy moszkvai erők teljes ellenőrzés alá vonták Kupjanszkot, az ukrajnai Harkiv régióban, bár hozzátette, hogy néhány ukrán egység még mindig a városban tartózkodik.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara azonban tagadta Gerasimov állításait, és közölte, hogy Kijev erői továbbra is ellenőrzésük alatt tartják Kupjanszkot.