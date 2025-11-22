Megkezdődött a G20 csoport csúcstalálkozója Johannesburgban

Megnyílt a világ húsz legnagyobb gazdaságát tömörítő G20 csoport állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója szombaton a dél-afrikai Johannesburgban, a világ számos vezetőjének távolléte mellett és az Egyesült Államok ukrajnai béketervéről szóló éles vita árnyékában.

Donald Trump amerikai elnök, valamint Oroszország és Kína államfői – Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping – egyaránt lemondták részvételüket az afrikai kontinensen első ízben megrendezett G20-csúcson. Mexikó és Argentína vezetői sem vesznek részt az eseményen.

Trump kormánya teljes egészében bojkottálja az értekezletet, arra hivatkozva, hogy a dél-afrikai kormány súlyosan elnyomja a fehér farmereket. Dél-Afrika alaptalannak tartja a vádat.

A találkozó házigazdája, Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök a csúcs fő témáiként a szolidaritást, az egyenlőséget és a fenntarthatóságot jelölte meg. A csúcs legfontosabb prioritásai közé tartozik a feltörekvő és fejlődő országok adósságterheinek csökkentése, az igazságos energetikai átállás, a ritka ásványkincsek tisztességes és tiszta felhasználása, az igazságos tehervállalás a klímavédelemben, valamint az élelmiszer-biztonság.

António Guterres ENSZ-főtitkár pénteken felszólította a G20 tagjait, hogy „befolyásukkal és hangjuk erejével vessenek véget azoknak a konfliktusoknak, amelyek annyi halált, pusztítást és destabilizációt okoznak világszerte.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA pool/Made Nagi)