Lemondott a BBC egyik vezetőségi tagja is a hírmanipulálási ügy után

Shumeet Banerji azt mondta, hogy irányítási és vezetési problémák miatt távozik, miután Tim Davie és Deborah Turness is felmondott.

A BBC egyik vezetőségi tagja lemondott, mert szerinte komoly vezetési és irányítási problémák vannak a csatorna felső vezetésében – írja a The Telegraph.

Shumeet Banerji egy levélben azt írta, hogy nem vonták be Tim Davie, korábbi főigazgató és Deborah Turness, a BBC News vezetője lemondásához vezető folyamatokba, és ez is hozzájárult a döntéséhez. A The Telegraph cikkében emlékeztetett, hogy

Davie és Turness azért távoztak, mert a lap újságírói kiderítették, hogy a BBC-nél részrehajlás történt, például úgy vágták meg Donald Trump egyik beszédét, hogy az azt a benyomást keltse, mintha ő uszított volna a 2021-es Capitol Hill-i zavargásokra.

Shumeet Banerji – aki 2022 óta volt a BBC igazgatóságának nem ügyvezető tagja – pénteken erősítette meg, hogy lemond. Eközben Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, 5 milliárd dolláros pert helyezett kilátásba a BBC ellen, amiért a Panorama című műsor manipulálta a beszédét.

A kiszivárogtató jelentése azt is megemlítette, hogy elfogultság történt a BBC Gázai övezetről szóló tudósításaiban, különösen a BBC Arabic esetében, valamint gyakorlatilag cenzúrázták a transzneműekkel kapcsolatos híreket.

A BBC szóvivője azt mondta: „Banerji úr mandátuma nem ügyvezető igazgatóként december végén amúgy is lejárt volna, és köszönjük a munkáját. A helyére már folyamatban van a keresés, és időben tájékoztatni fogunk a fejleményekről.”

A Condorcet alapítása mellett Banerji korábban a Booz & Company tanácsadó cég vezérigazgatója volt, egészen 2012-es távozásáig. 2011 óta tagja volt a Hewlett Packard Company, majd annak utódja, a HP Inc. igazgatótanácsának is.

A BBC tavaly több mint 1 milliárd font bevételt veszített a tévéengedélyek meg nem fizetése és a lemondások miatt, annak ellenére, hogy kétmillió ellenőrzést végeztek a háztartásoknál. Az engedély nélküli otthonok felkeresése 2024–25-ben 50 százalékkal nőtt, de a BBC szerint egyre nehezebb elérni, hogy az emberek ajtót nyissanak.

