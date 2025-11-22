Eldőlt, hol konzultál Kijev és Washington az amerikai béketervről

A következő napokban Svájcban tartanak konzultációkat ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők a jövőbeli békeszerződés lehetséges paramétereiről – közölte szombaton Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára.

„Ukrajna úgy áll ehhez a folyamathoz, hogy világosan tisztában van a maga érdekeivel. Ez az elmúlt napokban már folyamatosan zajló párbeszéd következő szakasza, és elsősorban a további lépésekre vonatkozó elképzelések összehangolására szolgál” – írta Rusztem Umerov a Facebookon.

Kiemelte, hogy Kijev értékeli az amerikai fél részvételét és készségét a konkrét tárgyalásra. „Ukrajna továbbra is felelősségteljesen, professzionálisan és következetesen fog eljárni, úgy, ahogyan azt nemzetbiztonságunk megkívánja” – szögezte le.

Közben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletet adott ki, amelyben meghatározta az Ukrajna és az Egyesült Államok, valamint más nemzetközi partnerek közötti tárgyalási folyamatban részt vevő ukrán delegáció összetételét.

Az elnök honlapján közzétett dokumentum szerint a küldöttség kilenctagú. A delegáció élén Andrij Jermak, az elnöki iroda vezetője áll, helyet kapott benne mások mellett Rusztem Umerov RNBO-titkár, Kirilo Budanov, a katonai hírszerzés főnöke, Oleh Ivascsenko, az ukrán külső hírszerzés vezetője, Andrij Hnatov vezérkari főnök és Szerhij Kiszlicja külügyminiszter-helyettes.

