Die Welt: pszichiáterhez küldenék Trump emberét az európai diplomaták

Az európai diplomaták és kormányzati képviselők felháborodtak az amerikai béketerv új részletein, amely a célja szerint a ukrajnai háborút hivatott lezárni. Figyelmeztetnek, hogy a terv súlyosan veszélyeztetheti egyik központi európai erőfeszítésüket, és mindez egy különösen kényes időszakban történik.

Donald Trump amerikai elnök legújabb kísérlete, hogy véget vessen az ukrajnai háborúnak, érzékenyen megzavarta Európában zajló egyik legkényesebb tárgyalást – írja a Die Welt.

A lap cikkében emlékeztett, hónapok óta próbálnak az EU tisztviselői – eddig eredménytelenül – utat találni arra, hogy az Oroszországban befagyasztott, mintegy 140 milliárd eurós állami vagyont felhasználják Kijev háborús erőfeszítéseinek támogatására. A pénz sürgősen szükséges, mert Ukrajnának már a jövő év elején elfogyhatnak a forrásai. A brüsszeli tárgyalások a diplomaták szerint rendkívül kényes szakaszban vannak.

Azonban

az amerikaiak új, 28 pontból álló tűzszüneti tervében egy versengő elképzelés is szerepel: ugyanazt a vagyont az amerikai vezetésű újjáépítési programokra fordítanák, amint megállapodás születik a tűzszünetről. A dokumentum szerint az USA a tevékenységből 50 százalékos hasznot kapna.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij figyelmeztetett, hogy az új Trump-terv az országot történelmének egyik legnehezebb döntése elé állítja: választhat a „méltóság” elvesztése és egy „kulcspartner” elvesztése között. Több EU-diplomata és tisztviselő elmondta, hogy attól tartanak, Trump küldöttje, Steve Witkoff javaslatai tönkretehetik annak az esélyét, hogy a 27 EU-kormány jóváhagyja a hiteljavaslatot. Az európai állam- és kormányfők azt remélték, hogy a következő hónapban egy döntő csúcson lezárhatják az úgynevezett „jóvátételi hitel” megállapodását.

Mi történjen Oroszország befagyasztott vagyonával?

Egy volt francia kormányzati tisztviselő, akinek anonimitást biztosítottak, „botrányosnak” nevezte Witkoff ötletét. „Az európaiak mindent megtesznek, hogy életképes megoldást találjanak arra, hogyan lehet a vagyont az ukránok javára felhasználni, és Trump ebből profitálni akar” – mondta a tisztviselő. „Ezt a javaslatot valószínűleg mindenki elutasítja” – vélekedett.

Egy magas rangú EU-tisztviselő Brüsszelben gúnyolódva jegyezte meg, hogy Trumpnak semmiféle jogi hatalma nincs az Európában befagyasztott vagyon felszabadítására. Egy EU-kormány képviselője durva szavakat használt, hogy kifejezze felháborodását. Egy vezető EU-politikus így kommentált: „Witkoffnak pszichiáterhez kellene fordulnia.”

Az, hogy a befagyasztott orosz vagyont hogyan lehetne felhasználni, az egyik legnehezebb kérdés az Ukrajnát támogató szövetségesek számára – a jogi, politikai, biztonsági és gazdasági kockázatok miatt. A legkényesebb pont az, hogy a vagyont többnyire a belga Euroclear nevű elszámolóházban tartják, ami aránytalanul kiteszi a belgákat az orosz megtorlás veszélyeinek.

Az EU ötlete az, hogy a befagyasztott vagyont az Ukrajnának nyújtott hitel biztosítására használják fel, amelyet csak akkor kellene visszafizetni, ha Oroszország egy békemegállapodás megkötése után kész lesz háborús jóvátételt fizetni Kijevnek.

Belgium azonban vonakodik jóváhagyni a tervet, mert attól tart, hogy pénzügyi felelősségre vonhatóvá válhat, ha Oroszország megpróbálná visszakövetelni a pénzt. Így Belgium ellentétben áll más EU-tagállamokkal, amelyek a gyorsabb cselekvést sürgetik.

Pénteken az EU-diplomaták és tisztviselők azt mondták, hogy attól tartanak, Trump új javaslata még nehezebbé teszi, hogy Belgium részt vegyen a tervben. Egy EU-kormány képviselője szerint az amerikai terv ellene szól annak, hogy a jóvátételi hitelt gyorsan előteremtsék, mert az EU a háború utáni megállapodás keretében Trump nyomása alatt kényszerülhetne felszabadítani a vagyont – ami oda vezethet, hogy az európai adófizetőknek kellene Oroszországnak pénzt visszafizetniük.

Egy diplomata hozzátette, hogy az elképzelés, miszerint Amerika a Európában tartott vagyonból profitot akar húzni, teljesen Trumpra vall.

Befagyasztott vagyon a középpontban

Az amerikai terv részletei messze nem teljesen ismertek. A 28 pontos dokumentum teljes szövege azonban egyértelműen kimondja, hogy a Trump-adminisztráció a befagyasztott vagyont célozza: 100 milliárd dollárt „az amerikai vezetésű ukrajnai újjáépítési és befektetési programokba” fektetnének, áll a dokumentumban.

„Az Egyesült Államok a tevékenységből származó nyereség 50 százalékát kapja. Európa további 100 milliárd dollárt tesz hozzá, hogy növelje az Ukrajna helyreállítására rendelkezésre álló összes befektetést. Az Európában tartott, befagyasztott orosz vagyont felszabadítják.”

A maradék befagyasztott orosz vagyont egy „külön amerikai–orosz befektetési eszközbe” irányítanák, amelyet közös amerikai–orosz beruházási projektekhez használnának olyan ágazatokban, „amelyek erősítik a globális stabilitást és a közös gazdasági érdekeket”.

A 28 pontos terv széles körű aggodalmat keltett az európai fővárosokban, mivel Trump állítólag arra készül, hogy Ukrajnát egy egyenlőtlen békemegállapodásra kényszerítse, amely Vlagyimir Putyinnak kedvezne.

Zelenszkij pénteken telefonon egyeztetett Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság kormányfőivel, hogy összehangolják a következő lépéseket.

Az európaiak biztosították Zelenszkijt arról, hogy továbbra is elkötelezettek a „méltányos béke” mellett, állt egy a beszélgetés után kiadott közleményben. „Abban is egyetértettek, hogy minden olyan megállapodás, amely európai államokat, az Európai Uniót vagy a NATO-t érint, az európai partnerek jóváhagyását vagy a szövetségesek közötti konszenzust igényli” – olvasható a közleményben.

A kiemelt kép forrása: MTI/EPA