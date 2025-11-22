Deutsch Tamás: Brüsszel a háborús őrültekháza állapotában van

„A helyzet katasztrofális, Brüsszel a háborús őrültekháza állapotában van” – jelentette ki a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a kormánypártok országjárásának budapesti, XV. kerületi állomásán pénteken.

Deutsch Tamás azt mondta, hogy a brüsszeli bürokrácia vezetői és képviselői pénzt, paripát, fegyvert nem kímélve „minden erejükkel a háború folytatása mellett elkötelezett politikusok”. Ráadásul az Európai Unió tagországainak vezetői is jórészt ezt a Brüsszelből diktált, háborút folytató álláspontot képviselik – tette hozzá.

A magyarországi helyzet szöges ellentétben áll mindazzal, ami Brüsszelben tapasztalható,

a magyar polgárok elsöprő többsége békepárti álláspontot képvisel,

és egyetért azzal, hogy Magyarország nemet mondjon erre a háborús őrültekházára, az elsöprő többségük osztja azt az álláspontot, hogy a magyarok se pénzt, se fegyvert, se pedig katonát ne küldjenek az ukrajnai háborúba, sőt a magyar politikusok mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy mielőbb véget érjen ez a háborús őrültekháza Ukrajnában – mondta.

Hangsúlyozta, hogy a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői az Európai Parlament „háborúpárti többségi álláspontjával” szemben folyamatosan békepárti álláspontot képviselnek. Rámutatott, hogy Magyarország kormányfője,

Orbán Viktor 2022, az orosz agresszió miatt elindult ukrajnai háború kezdete óta békepárti álláspontot képvisel.

„A miniszterelnök arra szólítja fel az európai vezetőket, annak érdekében indít kezdeményezéseket, hogy Európa tegyen annak érdekében: mielőbb fegyverszünet, majd pedig békemegállapodás zárja le ezt a szörnyű ukrajnai öldöklést” – jelentette ki.

„A magyar embereket elárulva a Tisza és a DK nyíltan, harcosan és lelkesen háborúpárti álláspontot képvisel az európai politikában, az Európai Parlamentben a magyar polgárok elsöprő többségének álláspontjával szemben, a magyar nemzeti érdeket képviselő fideszes és KDNP-s állásponttal szemben, a magyar kormány békepárti álláspontjával szemben”

– fogalmazott Deutsch Tamás. A két párt európai parlamenti képviselői valamennyi, a háborús őrültekháza folytatását szolgáló előterjesztést megszavaznak – tette hozzá.

A Tisza Párt európai parlamenti képviselői hazaérkezve próbálják letagadni azt, hogy Brüsszelben ők háborúpárti álláspontot képviselnek, de a DK-sok kint és itthon is nyíltan háborúpárti álláspontot képviselnek – jelentette ki.

A politikus úgy számolt, hogy az elmúlt négy esztendőben

Európa megközelítőleg 200 milliárd eurót „égetett el” az ukrajnai háborúban.

brüsszeli bürokrácia pedig már eldöntötte, hogy 2026-ban és 2027-ben ezt az összeget további 35 milliárd euróval „fejeli meg”, ráadásul Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további 135 milliárd eurónyi pénzt kér a tagállamoktól a háborúskodás támogatására – sorolta. Ez így együtt már 350-360 milliárd euró, és a brüsszeli bürokraták már elkészítették a 2028-tól kezdődő új, hétéves keretköltségvetésre vonatkozó javaslatukat, amelyben újabb 366 milliárd eurót szánnak Ukrajnának. Tehát 730-750 milliárd euró, vagyis 385 forintos árfolyamon átváltva 285 ezer milliárd forint az, amit Európa szűk egy évtized alatt az ukrajnai háborúskodás finanszírozására, Ukrajnára fordít – hangsúlyozta Deutsch Tamás. Összehasonlításként hozzátette, hogy a magyar költségvetés nagyságrendje 43 ezer milliárd forint.

Leszögezte, hogy erre nemet mondanak, és

meg akarják mutatni a magyarok erejét, aminek jó eszköze a háborúellenes aláírásgyűjtés.

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője kijelentette, felcsillant a remény arra, hogy a világ és Európa közelebb kerüljön a békéhez, hiszen Donald Trump elnök és az Amerikai Egyesült Államok egy új béketervvel jelentkezett.

A brüsszeli elit azonban mintha pánikba esett volna, és azonnal „próbálják megfúrni” a béketervet

– vélekedett. Az elmúlt napok nyilatkozataiból az látszik, hogy a brüsszeli elit, az unió vezetői, a nyugati tagállamok vezetői háborúzni akarnak – tette hozzá. Ők azt mondják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt bármi áron le kell győzni, Oroszország nem kaphat engedményt, Ukrajnát pedig támogatni kell fegyverrel, pénzzel, és lehet, hogy később majd katonával is, akkor is, hogyha ebbe belerokkan Európa – fogalmazott.

Másik témára áttérve felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt Budapest 13-as választókerületében, tehát Újpalotán, Rákospalotán és Káposztásmegyeren is megnevezte azokat, akik közül ki akarják választani a parlamenti képviselőjelöltjüket. Az egyikük egy korábbi Momentum-tag, „egy nyíltan háborúpárti, bevándorláspárti és genderpárti politikus”, tehát Rákospalota példája igazolja, hogy

a Tisza Párt listája „egy baloldali lista, egy brüsszeli lista, egy a magyar családok életére veszélyes jelölti lista”

– fogalmazott. Szavai szerint Horváth Zoltán, a Tisza Párt Magyar Péter pártelnök „által kijelölt helyi jelöltje, tehát momentumos politikus volt, háborúpárti, genderpárti, bevándorláspárti”. Veszélybe kerülne Újpalota, Rákospalota és Káposztásmegyer lakossága, az ott lakó családok élete, vagyoni helyzete, hogyha egy ilyen emberre bíznák ennek a választókerületnek a képviseletét az Országgyűlésben – foglalta össze véleményét.

